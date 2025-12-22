Cargos de Deloitte declaran que la asesora de Begoña Gómez acudió a reuniones sobre la cátedra de la Complutense

Varios cargos de Deloitte han asegurado ante el juez Juan Carlos Peinado que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, acompañó a la mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a algunas reuniones sobre la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Los cargos también ha concretado que la asesora de la esposa del presidente no intervenía en las reuniones activamente.

Héctor Flórez, presidente de Deloitte España, y otros dos cargos de la consultora, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez, han declarado este lunes sobre la relación de la compañía con Gómez ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Precisamente ha sido Gravel quien ha confirmado al juez Peinado que Cristina Álvarez estaba presente en alguna reunión, y ha asegurado que la veía como una colaboradora de Begoña Gómez. Flórez, por su parte, ha asegurado que no conocía de nada a la esposa de Pedro Sánchez, aunque ha admitido que la saludó en una ocasión.

Peinado citó a los tres cargos de Deloitte para interrogarles por la relación de la consultora con la cátedra que Begoña Gómez dirigía en la UCM. El juez también requirió a Deloitte y a otras empresas vinculadas a la cátedra que aportaran las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar para trabajar en el desarrollo de la plataforma transformatsc.org, por la que se investiga a Begoña Gómez por apropiación indebida.

La esposa de Sánchez está siendo investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El juez también ha imputado a Cristina Álvarez por malversación debido a las irregularidades en su contratación y su trabajo en La Moncloa, en la que desempeñaba funciones de apoyo para Begoña Gómez.

El juez Peinado está trabajando en cuatro líneas de investigación en el caso Begoña: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario, también investigado, Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la presunta apropiación indebida del software de dicha cátedra, y el nombramiento como su asesora en Moncloa de Álvarez, a su vez imputada y que habría participado en gestiones con varias empresas.

Deloitte se ha desmarcado de la parte técnica del software de la UCM, trasladando al juez instructor que no participaron ni en su creación ni en su mantenimiento, algo en lo que los testigos han vuelto a insistir en las declaraciones de este lunes. La compañía contestó al requerimiento del juez para que le informara de «los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense».

Deloitte indicó a Peinado que la prestación de servicios profesionales a la cátedra que codirigió Gómez «tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto».

Tras recalcar que esa oficina de proyecto fue creada y estaba en funcionamiento «antes» de que ellos iniciaran su trabajo, incidió en que «había sido constituida como el órgano encargado de coordinar los trabajos necesarios para la creación y desarrollo de un software con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva».