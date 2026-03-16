Giro radical del tiempo en Cataluña: METEOCAT pone fecha al buen tiempo pero sólo en estas zonas

Meteocat pone fecha al buen tiempo, pero sólo en estas zonas, llega un importante giro radical del tiempo en Cataluña. Lo que hemos tenido en este fin de semana en Cataluña, ha sido una vuelta al invierno que nos ha llevado lo peor de un fin de semana en el que cada elemento cuenta. Estaremos a merced de una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada elemento tiene su razón de ser.

Es momento de saber qué es lo que llegará en breve cuando tendremos que visualizar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial. Estaremos a merced de una situación que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en un tiempo que parece que cada vez se parece más a una primavera mediterránea. De esas en las que el sol brilla y las temperaturas se empiezan a normalizar en esta época del año en la que estamos. Por lo que, tocará saber qué es lo que puede acabar pasando en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Cataluña espera un importante giro radical en el tiempo

El tiempo espera un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días de marzo que tenemos por delante. Nos espera un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en mente en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Este tiempo que hemos tenido en días pasados ha acabado siendo un elemento que nos ha acompañado en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una novedad destacada en tiempos en los que las borrascas parece que quieren empezar a darnos una tregua.

Este fin de semana Cataluña ha estado en alerta roja ante la llegada de vientos intensos y algunas lluvias y nevadas que ponían en riesgo la seguridad de las personas. Se ha pedido la máxima precaución y ha dejado sin algunos planes al aire libre a muchas personas.

Pero cuidado, esta situación que nos traslada a lo peor del invierno puede tener los días contados. En especial, si tenemos en mente algunas situaciones del todo inesperadas que acabarán marcando una diferencia significativa. Un nuevo cambio de ciclo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos.

Meteocat pone fecha al buen tiempo en estas zonas

El buen tiempo puede acabar siendo una realidad, sin duda alguna, Meteocat no tiene dudas de lo que nos está esperando. Será el momento de empezar a pensar en una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en zonas de Pirineos; máximas en descenso ligero en el Ampurdán y litoral de Tarragona, en ascenso en el interior, localmente notable en Pirineos. Heladas débiles en puntos del Pirineo. En el Ampurdán, viento flojo del norte, ocasionalmente moderado a primeras horas; en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente sur en horas centrales». El cambio de tendencia será significativo: «Ascenso localmente notable de las temperaturas en puntos de Pirineos».

La situación puede cambiar por momentos, en especial, si tenemos en cuenta lo que llega a estas partes del país: «Se prevé que se mantenga un tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes bajas matinales en puntos del Ebro, Baleares y fachada oriental peninsular, pudiendo generar algún banco de niebla. No obstante, la formación de una borrasca al oeste de la Península dejará intervalos de nubosidad media y alta en buena parte de la mitad suroeste peninsular, con posibilidad de ocasionar algún chubasco o tormenta ocasional en el extremo oeste, más probable en Andalucía occidental. Se prevé que la borrasca tengo un mayor impacto en Canarias, con una tendencia a ir nublándose a lo largo del día, y con chubascos ocasionalmente con tormenta y posible granizo que podrían ser localmente fuertes en las islas de mayor relieve. Posible presencia de calima ligera en el sur y oeste peninsular.

Se prevé un predomino de los descensos térmicos en las máximas en Canarias, mitad sur y extremo este peninsular, con pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los aumentos, exceptuando regiones mediterráneas, cuadrante sureste y Canarias occidentales con pocos cambios. Heladas débiles en el Pirineo».

Este mismo miércoles todo puede cambiar, de tal forma que podremos prepararnos para este cambio de tiempo: «Soplará viento flojo en general de componentes este y sur en la Península y Baleares, moderado en litorales del sur con la posibilidad de darse algún intervalo fuerte y racha muy fuerte en Alborán, Estrecho y sierras aledañas. Intervalos moderados en Baleares y litorales de Galicia y Cantábrico, con posibilidad también de alguna racha muy fuerte en el Cantábrico oriental. En Canarias, viento del oeste y suroeste con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes».