Froilán pillado con un nuevo amor: se llama Carla y es comercial de una empresa de aviones privados

Parece que Felipe Juan Froilán de Marichalar (Froilán para los amigos) está comenzando una nueva etapa mucho más tranquila y alejado de las polémicas que ha protagonizado en Madrid en los últimos años. Recordemos que, después de varias escenas captadas por las cámaras en plena noche madrileña y de convertirse en uno de los personajes habituales de la prensa social, la Infanta Elena decidió que lo mejor era que el joven se instalara en Abu Dhabi junto a su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I. Un cambio de vida radical que parecía buscar estabilidad y discreción para el sobrino de Felipe VI.

Desde entonces, la vida sentimental del hermano de Victoria Federica ha sido objeto de constantes rumores. Aunque a Froilán se le ha relacionado con distintas jóvenes a lo largo de los años, no todas esas relaciones llegaron a consolidarse de manera oficial. Tras una larga temporada aparentemente soltero, ahora todo apunta a que el joven vuelve a estar ilusionado y que esta nueva historia podría ir bastante en serio.

La joven se llama Carla y trabaja como comercial en una empresa de aviones privados, un detalle que rápidamente ha despertado curiosidad alrededor de la nueva ilusión del nieto del rey emérito. Según ha trascendido, la relación entre ambos no sería algo reciente. De hecho, pertenecerían al mismo grupo de amigos desde hace tiempo y el vínculo se habría ido fortaleciendo poco a poco hasta convertirse en algo más serio.

Esta misma semana, la revista Semana publicaba unas imágenes exclusivas en las que se puede ver a la pareja paseando por el parque de El Retiro, en Madrid, en actitud muy cercana y cómplice. Abrazos, gestos cariñosos y una tranquilidad absoluta a la hora de dejarse ver en uno de los lugares más transitados de la capital. Una escena que no ha pasado desapercibida y que deja entrever que ya no tienen intención de ocultar su relación.

Sobre este nuevo romance también se pronunciaron en el programa Fiesta, donde dieron algunos detalles sobre cómo estaría viviendo Froilán esta exposición mediática. «A Felipe no le hace gracia que se haya hecho público. Él hace dos semanas lo hizo oficial con los amigos y su familia. Ella es una chica que se llama Carla, trabaja en una empresa de aviones privados como comercial. Yo sé quién es su anterior pareja, pero me lo voy a callar. Te aseguro que llevan más tiempo de lo que dice la revista, llevan varios meses juntos», aseguraban desde el espacio televisivo.

Aunque durante años se ha relacionado a Felipe Juan Froilán de Marichalar con distintos rostros conocidos, la realidad es que las relaciones verdaderamente oficiales que se le conocen han sido pocas. Entre los nombres que más sonaron en su momento estuvieron Belén Perea o Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de MasterChef. Sin embargo, la relación más estable y conocida del joven fue la que mantuvo con Mar Torres, marcada por varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años.

Precisamente por ello, este nuevo romance ha llamado especialmente la atención, ya que muchos consideran que podría tratarse de una de las relaciones más serias que ha tenido desde entonces. Además, algunas personas cercanas al entorno del joven aseguran que la pareja lleva meses construyendo esta historia lejos del foco mediático.

El paparazzi Sergio Garrido también ha aportado nuevos detalles sobre la relación. «La pareja estaba en una discoteca que se llama The Bassement, en una sesión en la que estaba pinchando la DJ Peggy Gou, y estaban tan cómodos que lo hicieron oficial», explicaba. A lo que añadía: «Sé quién es la anterior pareja de la joven, pero me voy a callar».

Las imágenes publicadas muestran a la pareja saliendo de casa de Froilán antes de dirigirse juntos al céntrico parque madrileño. Una escena que muchos interpretan como una señal de estabilidad en la vida del joven, que parece haber dejado atrás parte de aquella etapa marcada por las polémicas y los excesos nocturnos.

Ahora, mientras continúa instalado entre Madrid y Abu Dhabi, todo apunta a que Froilán atraviesa un momento mucho más calmado, centrado en su entorno más cercano y en esta nueva ilusión sentimental que, por primera vez en mucho tiempo, no parece querer esconder.