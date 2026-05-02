El Gobierno sondea cómo incentivar el voto de los ‘nietos del exilio’ tras nacionalizar a medio millón

El Gobierno ha trasladado a la Junta Electoral su «preocupación» por la baja participación electoral de los españoles en el exterior, el conocido como voto CERA. En los tres últimos procesos electorales -los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León- el PSOE obtuvo el mayor respaldo de los residentes fuera de España.

Esta inquietud coincide con el proceso de nacionalizaciones a través de la Ley de Memoria Democrática. Según los últimos datos disponibles, un total de 2,45 millones de descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad en virtud de esta ley, que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu. Hasta el 31 de marzo se habían tramitado más de 1,2 millones de expedientes, de los cuales, se han aprobado ya 545.000. De ellos, se han realizado 306.500 inscripciones en el Registro Civil Consular, el trámite con el que se completa el acceso a la nacionalidad.

El plazo para presentar las solicitudes finalizó el pasado octubre, tras una prórroga de un año. En la actualidad, los consulados tratan de acelerar la tramitación de los expedientes. Para ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado una mayor dotación de personal y recursos, además de poner en marcha un proceso de digitalización con el fin de completar cuanto antes el acceso a la nacionalidad.

El voto exterior es en muchos casos relevante para el reparto de escaños. Desde el Partido Popular se viene denunciando el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de «alterar el censo electoral» con las nacionalizaciones, además de la regularización masiva ahora en curso.

Hace unos meses, los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores trasladaron a la Junta Electoral un informe de evaluación sobre el procedimiento del voto CERA en las últimas elecciones generales y europeas tras la reforma que suprimió el voto rogado, la obligación de pedir el voto con antelación, que desde 2011 tenían los españoles residentes en el extranjero y que provocó un desplome en la participación. La reforma, promovida por el Gobierno, se aprobó con el apoyo de PSOE, PP, Vox, Podemos, Ciudadanos y PNV, y la abstención de ERC, Bildu y Junts. La reforma, sin embargo, no ha generado los efectos previstos por el Ejecutivo.

Ahora, el Gobierno ha trasladado a la Junta Electoral su «preocupación» por lo que se consideran «ineficiencias» del procedimiento de voto de los españoles en el exterior y los modestos resultados en el incremento de la participación en el voto CERA.

Así se desprende de un acuerdo reciente de la Junta Electoral, en el que se revela el interés del Ejecutivo por aprobar «lo antes posible» una norma de rango reglamentario para responder a esa problemática. En su contestación, la Junta advierte que las propuestas no están desarrolladas «y sin conocer, por tanto, la redacción definitiva que tendrían la norma o normas que incorporasen dichas propuestas, las observaciones que pudieran hacerse habrían de entenderse hechas a reserva de cuál fuera el texto definitivo de las mismas».

«Por ello, la Junta Electoral Central, sin perjuicio de compartir la preocupación expresada en el Informe, así como la consideración de que es necesario buscar algunas soluciones a los problemas recogidos en el mismo, tan solo podría manifestar su apoyo a aquellas que fueran plenamente respetuosas con las previsiones del artículo 75 de la LOREG y con los objetivos buscados por la reforma de 2022», sostiene la Junta Electoral.

Uso electoral

En público, el Ejecutivo defiende que con las nacionalizaciones se pretende «hacer justicia» con los exiliados y sus descendientes -hasta nietos-. Pero, en privado, no se esconde el evidente interés en captar votos. Días antes de las elecciones de julio de 2023, la entonces responsable del PSOE exterior, Pilar Cancela, se desplazó a Argentina para encontrarse con el colectivo de españoles. En la charla, instó a movilizar el voto para el PSOE, recurriendo precisamente al acceso a la nacionalidad «gracias al Gobierno».

«Más que nunca tenemos que votar, por favor, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos, y a todos los que podamos, cada voto es imprescindible en este momento, porque ninguno queremos volver a la España negra», enfatizó, en alusión al Partido Popular y Vox.

En otro momento, dio las claves para esa movilización a favor del PSOE, en respuesta a una de las asistentes, refiriéndose a las nacionalizaciones: «Si me preguntas qué les puedes contar a la gente cuando le pidas el voto para nosotros, hay dos argumentos muy potentes: que pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido gracias a este Gobierno, y que tienen derecho a la adquisición de la nacionalidad, de la cual derivan otros muchos derechos, también gracias a la acción de este Gobierno».