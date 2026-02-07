La alto cargo que impulsa la regularización masiva fue 7 años la encargada del voto inmigrante del PSOE

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, cuyo departamento impulsa la regularización masiva, y por decreto, de más de medio millón de inmigrantes fue durante siete años -entre 2017 y 2024- la responsable de Políticas Migratorias y del PSOE Exterior en la Ejecutiva Federal socialista.

Desde este puesto, se encargó de pedir abiertamente el voto para el partido de Pedro Sánchez, encabezando campañas para animar a los extranjeros residentes en España a votar en las elecciones municipales o reuniéndose con colectivos de emigrados. Cancela mantuvo una intensa actividad de promoción de la autodenominada Ley de Memoria Democrática, ofreciendo charlas en las sedes socialistas en el exterior para instruir a los descendientes de exiliados sobre los trámites para adquirir la nacionalidad.

Cancela, así, ha formado parte del núcleo duro de Sánchez en Ferraz, promoviendo la captación del voto de los inmigrantes en España y, al mismo tiempo, promocionando las políticas del Gobierno socialista entre los exiliados y sus descendientes.

A falta de datos cerrados, se estima que más de un millón de personas han tramitado ya su solicitud en virtud de la también conocida como Ley de Nietos para ser nacionalizadas a través de la red de consulados con que cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores. Otros 1,3 han solicitado cita para iniciar el procedimiento. Medio millón ya cuenta con un expediente de nacionalización favorable. Como avanzó OKDIARIO, el Gobierno ha reforzado la digitalización de los consulados para acelerar los expedientes de concesión de la nacionalidad. Todo ello, en plena carrera hacia las elecciones generales.

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Migraciones de Pilar Cancela es la responsable de implementar el proceso de regularización masiva impuesto por el Gobierno por la vía del real decreto, esto es, sin control del Congreso.

Se trata de la regularización que exige condiciones más laxas a sus potenciales beneficiarios, pues podrán acogerse todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran cinco meses en España -no tendrán que estar empadronados- y carezcan de antecedentes penales, lo que se podrá justificar con una simple «declaración responsable».

«No se lleva a cabo una regularización para que la gente nos vote. Se hace para que las personas vivan con dignidad y derechos construyendo país», ha escrito estos días Cancela en sus redes sociales.

Siendo secretaria de Políticas Migratorias del PSOE, pedía el voto de los extranjeros residentes en España, alertando sobre la necesidad de que «la voz de este colectivo, a través del voto, se oiga alto y claro en respuesta a los discursos xenófobos y racistas provenientes de corrientes de extrema derecha que quieren socavar los derechos de los y las extranjeras en nuestro país y que están encontrando eco en otras formaciones de derechas».

Cancela alentaba así las inscripciones de los nacionales de los países que tienen firmados convenios de reciprocidad con España, lo que les permite participar en las elecciones municipales.