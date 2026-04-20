El vídeo que demuestra que el PSOE usa las nacionalizaciones para ganar votos: «Podéis votar gracias a este Gobierno»

El proceso masivo de nacionalizaciones emprendido por el Gobierno con la aprobación, en 2022, de la llamada Ley de Memoria Democrática está en el punto de mira por su impacto en el censo electoral. En público, el Ejecutivo defiende que con la medida se pretende «hacer justicia» con los exiliados y sus descendientes -hasta nietos-. Pero, en privado, no se esconde el evidente interés en captar votos. Días antes de las elecciones de julio de 2023, la entonces responsable del PSOE exterior, Pilar Cancela, se desplazó a Argentina para encontrarse con el colectivo de españoles. En la charla, instó a movilizar el voto para el PSOE, recurriendo precisamente al acceso a la nacionalidad «gracias al Gobierno».

«Más que nunca tenemos que votar, por favor, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos, y a todos los que podamos, cada voto es imprescindible en este momento, porque ninguno queremos volver a la España negra», enfatizó, en alusión al Partido Popular y Vox.

En otro momento, dio las claves para esa movilización a favor del PSOE, en respuesta a una de las asistentes, refiriéndose a las nacionalizaciones: «Si me preguntas qué les puedes contar a la gente cuando le pidas el voto para nosotros, hay dos argumentos muy potentes: que pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido gracias a este Gobierno, y que tienen derecho a la adquisición de la nacionalidad, de la cual derivan otros muchos derechos, también gracias a la acción de este Gobierno».

Cancela, incluso, insinuó que el Partido Popular impediría el acceso a la nacionalidad a los descendientes de exiliados si llegaba a gobernar.

«Feijóo ha dicho que va a derogar la Ley de Memoria Democrática y para justificarlo dice que la nacionalidad no puede ser ideológica. Claro, es que es un derecho (…) Que no vengan con señuelos de distracción (…) Dice, no, los expedientes que se hayan iniciado de la Ley de Memoria Democrática no se van a tocar… hombre, si derogas la ley… Hay que respetar un poco más a la colectividad en el exterior, y no contarle milongas», aseveró la dirigente socialista.

Campaña en consulados

Pilar Cancela -actualmente secretaria de Estado de Migraciones y responsable del proceso de regularización de inmigrantes- participó en la charla junto a la entonces secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez.

Uno de los asistentes reveló que él y Suárez se encargaban de hacer «campañas de movilización» en las «colas» de los consulados. «Yo hablo con la gente que está en la fila, lo mismo que habla Lorena, tenemos la sensibilidad porque somos ciudadanos como ellos y padecemos las cosas como ellos», explicó.

El Gobierno no facilita las cifras actualizadas del proceso de nacionalización en virtud de la Ley de Memoria Democrática. A finales de 2025 se supo que 2,3 millones de personas habrían solicitado la nacionalidad. De estas peticiones, ya había medio millón aprobadas.

Cancela se empeñó particularmente en la movilización de este electorado. También en 2023, participó en un encuentro multitudinario promovido por el PSOE de República Dominicana, y no ocultó el objetivo de aumentar la participación electoral de los nuevos nacionalizados.

«En las municipales no podéis votar, pero sí en las autonómicas. Y esperamos que cuando sean las generales podamos volver a los porcentajes que en su momento teníamos y si los superamos muchísimo mejor. Significará que hay ganas de participar políticamente», destacó.

El voto de los españoles en el exterior, voto CERA, resulta en muchas ocasiones fundamental para decantar el reparto de escaños. El PSOE ha ganado este voto en los tres últimos procesos electorales -los comicios autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León-.

La participación electoral del exterior se desplomó tras la reforma de la ley electoral de 2011, que impuso el voto rogado. Partiendo de cifras superiores al 35% se pasó a porcentajes por debajo del 5%. En 2022, el Congreso aprobó su supresión. Aún así, la movilización es escasa.

Alteración del censo electoral

Desde el Partido Popular se viene advirtiendo que con las nacionalizaciones, además de la regularización masiva que ha arrancado esta semana, el Gobierno trata de alterar el censo electoral.

En una entrevista publicada en OKDIARIO, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisó que «las nacionalizaciones masivas son el nuevo pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder». Ayuso denunció que el censo de Madrid «está duplicándose».

La conocida como Ley de Memoria Democrática, o Ley de Nietos —que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu—, establece dos vías para acceder a la nacionalidad española: una, que beneficia a los hijos y nietos de los exiliados y víctimas de la dictadura franquista, lo que incluye a quienes dejaron España «por causas políticas, ideológicas o incluso de orientación sexual». También se pueden acoger a ella los descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.