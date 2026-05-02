Apertura de discotecas en Ibiza a todo tren: 81 multas por drogas y tres detenidos por la Policía Nacional en el marco de un dispositivo especial con motivo de las aperturas de diversas discotecas en la isla.

Los agentes del Grupo Operativo de Respuesta han llevado a cabo controles selectivos en zonas de gran afluencia, así como inspecciones preventivas dirigidas a detectar la tenencia y el tráfico de sustancias estupefacientes en los locales nocturnos, según ha explicado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Las actuaciones fueron coordinadas para asegurar el entorno durante las celebraciones estivales y, como resultado de estas diligencias policiales, se procedió a la detención de tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de este tipo de dispositivos para lograr un ocio seguro, al tiempo que han reiterado su compromiso continuo con la protección de la ciudadanía y la lucha contra el tráfico y consumo de drogas.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de prevención establecido para la temporada estival, en la que se incrementa notablemente la afluencia de visitantes en Ibiza.