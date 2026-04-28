Viola a su amiga en su casa de Ibiza antes de salir de fiesta tras meterle droga en su cubata

Ibiza es el paraíso de la fiesta nocturna y de las discotecas, pero todo tiene su parte oscura. La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este martes a un hombre de 28 años y de origen ecuatoriano por presuntamente violar a una amiga suya en su casa tras meterle droga en su copa.

Los hechos se remontan al 26 de agosto del 2018. A eso de las 21:00 horas de la noche, el procesado quedó en su vivienda de Ibiza con una buena amiga suya para luego ir de fiesta juntos. Cuando la mujer llegó al inmueble, el varón la invitó a una copa de ron con coca cola.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, tras varios tragos a su cubata, la víctima empezó a sentirse sin fuerzas, por lo que manifestó a su amigo su deseo de regresar a su casa. Sin embargo, el acusado le cogió del brazo y la tiró hacia la cama.

Aprovechando que la mujer se sentía indispuesta, el individuo comenzó a besarla mientras le sometió a tocamientos en sus partes íntimas. Instantes después, la violó. En un momento dado, la mujer recobró parcialmente las fuerzas y huyó rápidamente del lugar.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima sufre ansiedad constante, hiperactivación fisiológica y una depresión que le está afectando a su vida personal y a sus relaciones sociales. Además, presenta estrés postraumático por el que ha necesitado tratamiento clínico especializado.

Ocho años después, el caso llega a los tribunales. La Fiscalía reclama para el acusado un total de nueve años de prisión, además del pago de una indemnización de 20.000 euros a la víctima por daños morales y el perjuicio psicológico casado.

El Ministerio Público también pedirá que se imponga la prohibición de acercarse a la mujer a menos de 500 metros, ya sea tanto a ella como a su domicilio o puesto de trabajo por un periodo de 15 años.

El juicio arranca este martes 28 de abril en la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma.