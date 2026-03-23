Se fue de fiesta en una casa de Palma y acabó violando a la anfitriona cuando se quedó dormida

Un hombre se sentará este martes en el banquillo de los acusados por haber aprovechado el contexto de una fiesta en una vivienda de Palma para agredir sexualmente a una de las mujeres que ejercía de anfitriona.

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de julio de 2023, en un domicilio de la capital balear. Según se recoge en el escrito de acusación, tras una noche de celebración, el procesado habría aguardado el momento en que una de las anfitrionas se retiró a su habitación y quedó profundamente dormida.

Fue entonces cuando el acusado se introdujo en la estancia y consumó la agresión sexual. La mujer despertó durante lo sucedido, momento en el que el hombre abandonó la habitación.

A raíz de estos hechos, la víctima ha sufrido una grave afectación emocional, cuyas consecuencias han marcado de forma significativa su bienestar personal durante un tiempo considerable.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de hasta siete años de prisión, además del pago de una indemnización de 6.000 euros, al considerarlo supuesto autor de un delito de agresión sexual.

El juicio, que tiene como objetivo esclarecer completamente lo ocurrido, escuchar las distintas versiones y determinar la posible culpabilidad del acusado, se celebrará este martes 24 de marzo a partir de las 09:30 horas. La vista tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.