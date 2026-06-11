La Conselleria de Salud expresa su «apoyo público» a todos los profesionales del Hospital de Son Espases

La Conselleria de Salud ha expresado en un comunicado «su reconocimiento y apoyo público» a todos los profesionales del Hospital Universitario Son Espases a causa del cuestionamiento que «ciertos representantes públicos han manifestado sobre su profesionalidad y compromiso» en relación con la atención a los pacientes.

«Son Espases es el hospital de referencia de las Islas Baleares y, como tal, asume la actividad asistencial de complejidad máxima, con procedimientos que en muchos casos no pueden atenderse en otros centros y que requieren equipos multidisciplinarios altamente especializados, tecnología específica y una dedicación temporal muy superior a la de la actividad convencional.», ha indicado en una nota la Conselleria liderada por Manuela García (PP).

El Govern ha recordado que la actividad extraordinaria es una herramienta de gestión extendida en los hospitales y utilizada desde hace años por distintas administraciones para reforzar la capacidad asistencial, garantizar la continuidad de la atención y dar respuesta a las necesidades reales de una población que aumenta año tras año.

Del mismo modo, apunta, los acuerdos específicos de gestión, suscritos en 2022, están diseñados para preservar una actividad imprescindible, especialmente en intervenciones de alta complejidad, larga duración y gran consumo de recursos, tanto profesionales como tecnológicos.

«La finalidad de estos acuerdos específicos no es otra que proteger la actividad más compleja y especializada del sistema sanitario público para mantener los procedimientos esenciales, que difícilmente podrían sostenerse únicamente con los instrumentos ordinarios de incentivación».

La Conselleria de Salud considera «especialmente inadmisible» que representantes públicos (que no cita) «insinúen que los profesionales de Son Espases «estarían aumentando la duración de la estancia de los pacientes como vía de protesta».

«Una insinuación de este tipo es infundada, injusta y una falta de respeto hacia las personas que toman decisiones con criterios estrictamente clínicos y que velan por la calidad asistencial y la seguridad y el bienestar de los pacientes».

La Conselleria de Salud reitera, por último, que seguirá defendiendo la sanidad pública con el reconocimiento a sus profesionales, con la mejora de la organización asistencial y con el uso de las herramientas de gestión necesarias para responder a una realidad sanitaria cada vez más compleja, que sitúa al ciudadano en el centro del sistema.

«Son Espases cuenta con profesionales excelentes, altamente cualificados y profundamente comprometidos con el servicio público. Por ello, la Conselleria de Salud les muestra agradecimiento, confianza y reconocimiento público contra cualquier intento de poner en duda una labor imprescindible y al servicio de todos los ciudadanos de las Islas Baleares».

Igualmente, la Conselleria de Salud también quiere hacer «un reconocimiento público a la directora gerente de Son Espases y a todo el equipo directivo» por su trabajo y por el impulso que han dado al hospital de referencia de las Islas Baleares, pues a lo largo de estos años han implementado proyectos orientados a mejorar la atención y el bienestar de los pacientes.