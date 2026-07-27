El delegado del Gobierno en Baleares se atrinchera y ataca de nuevo a la Policía: «Las cargas fueron desmedidas»

Ajeno a las múltiples peticiones de dimisión, que curiosamente le llegan desde partidos políticos y colectivos de la izquierda balear, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, se atrinchera en su cargo, no dimite, y ha vuelto a cargar contra la actuación policial al final de la manifestación contra la masificación turística que recorrió las calles de Palma este domingo. El balance es de cinco policías heridos, ocho manifestantes también contusionados y una persona detenida.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reconocido que las cargas policiales que se produjeron al finalizar la manifestación contra la masificación turística que la tarde del domingo recorrió las calles de Palma fueron «violentas y desmedidas».

Rodríguez ha comparecido la mañana de este lunes en una rueda de prensa para dar explicaciones acerca de los episodios de tensión vividos al final de la protesta, que se saldaron con más de una decena de heridos y un detenido.

Ha reconocido que algunas de las cargas policiales fueron «desmedidas y con un empleo de la violencia que no se ajustaba al riesgo que podían suponer los manifestantes».

Preguntado si como responsable político de las fuerzas de seguridad en Baleares tiene intención de asumir la responsabilidad de los hechos y presentar su dimisión, como han pedido desde Més per Mallorca o ‘Menys Turisme, Més Vida’, el socialista ha desechado esa posibilidad.

En una reunión que han mantenido esta mañana, el delegado del Gobierno ha reclamado al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, que se elaboren los informes perceptivos para esclarecer lo sucedido y determinar si es necesario depurar responsabilidades.

«Yo voy a seguir trabajando para esclarecer lo sucedido, para saber si hay que promover las mejoras necesarias y que esto no vuelva a suceder (…). Lejos de pensar en mi dimisión, sigo pensando en trabajar como he hecho para intentar que el derecho a la manifestación no se conculque y que la actuación policial se ajuste a ese derecho», ha subrayado.