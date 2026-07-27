El atestado policial revela el origen de los disturbios en la protesta contra el turismo: un mensaje por megafonía desató el caos en Ses Voltes

La Policía Nacional sitúa el origen de los graves disturbios registrados durante la manifestación contra el turismo celebrada en Palma en la zona de Ses Voltes, donde el dispositivo policial tuvo que intervenir para hacer cumplir el límite de aforo previamente acordado con los organizadores por motivos estrictamente de seguridad. Así consta en el atestado policial, que reconstruye el desarrollo de los incidentes que desembocaron en enfrentamientos con los agentes, lanzamiento masivo de objetos y cargas policiales.

Según recoge el informe, antes del inicio de la movilización, responsables de la Policía Nacional y la organización habían pactado que únicamente podrían acceder 1.500 personas al recinto de Ses Voltes. La limitación respondía, siempre según el atestado, a criterios técnicos y de seguridad para evitar un colapso en los accesos, garantizar una eventual evacuación en caso de emergencia y prevenir avalanchas, conforme a los protocolos previstos para este tipo de concentraciones. Las mismas fuentes sostienen que ese acuerdo fue aceptado por los organizadores durante la planificación del dispositivo.

El documento añade que la propia Policía Nacional propuso con anterioridad trasladar el acto principal al Parc de la Mar, un espacio de mayor capacidad que permitía albergar a un número superior de asistentes sin comprometer la seguridad. Sin embargo, la organización rechazó esa posibilidad y decidió mantener la convocatoria en Ses Voltes.

Cuando los agentes comprobaron que el recinto estaba a punto de alcanzar el aforo máximo autorizado, procedieron a restringir el acceso por las distintas entradas y solicitaron la colaboración de los organizadores para informar a los manifestantes de que ya no era posible permitir la entrada de más personas.

Fue en ese momento cuando una integrante de la organización tomó el micrófono y manifestó por megafonía que, a su juicio, existía espacio suficiente para que continuara entrando gente y que quien lo estaba impidiendo era la Policía. El informe sostiene que ese mensaje provocó una reacción inmediata entre parte de los asistentes, que comenzaron a increpar a los agentes hasta rodearlos por completo.

A partir de ese instante, la situación se deterioró rápidamente. El documento describe que varios grupos comenzaron a lanzar piedras, vallas metálicas, botellas, latas y otros objetos contundentes contra los efectivos desplegados, obligando a los agentes a protegerse mientras trataban de mantener el dispositivo de seguridad.

La presión sobre los policías fue tal que, de acuerdo con el atestado, tuvieron que solicitar refuerzos urgentes y fueron auxiliados por compañeros de la UUP y de la UPR, que acudieron para evitar que la situación derivara en incidentes de mayor gravedad.

El informe policial también apunta que desde el inicio del dispositivo los agentes detectaron la presencia de personas cuya actitud hacía prever posibles alteraciones del orden público. Según esa valoración policial, algunos de esos grupos habrían acudido con la intención de generar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, circunstancia que, a juicio de los investigadores, terminó materializándose durante los incidentes.

Tras los primeros enfrentamientos en Ses Voltes, las unidades policiales se replegaron hacia la calle Antoni Maura. Fue allí donde, siempre según el atestado policial, un grupo muy numeroso volvió a concentrarse frente a los agentes y reanudó el lanzamiento de objetos, lo que obligó a la Policía Nacional a efectuar varias cargas policiales y realizar disparos con material de defensa autorizado para restablecer el orden y garantizar la seguridad tanto de los propios agentes como del resto de ciudadanos.

Como consecuencia de los altercados, la Policía Nacional detuvo a un joven de 19 años, al que se atribuyen provisionalmente los presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desobediencia.

La investigación permanece abierta y los investigadores no descartan que puedan producirse nuevas detenciones a medida que avancen las diligencias policiales y se analicen las grabaciones de los disturbios. Serán las actuaciones policiales y el procedimiento judicial los que determinen finalmente el alcance de las responsabilidades derivadas de los incidentes ocurridos durante la manifestación.