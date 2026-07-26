Manifestantes violentos lanzan vallas y agreden a agentes de la Policía Nacional durante los altercados en Ses Voltes

La manifestación contra la masificación turística en Palma celebrada este domingo terminó con graves altercados en Ses Voltes, donde un grupo de manifestantes violentos protagonizó incidentes al intentar superar un cordón de la Policía Nacional establecido por motivos de seguridad.

Los disturbios se produjeron en la rampa de Ses Voltes, donde un dispositivo de la Policía Nacional impedía el acceso a la parte baja del recinto debido al aforo completo y por razones de seguridad. En ese momento, varios manifestantes violentos intentaron romper el cordón policial, lanzando vallas de protección y empujando y golpeando a varios agentes.

La tensión obligó a los efectivos de la Policía Nacional a desplegar sus defensas extensibles para contener a los individuos más agresivos y restablecer el orden, evitando que la situación derivara en un incidente de mayor gravedad debido a la elevada concentración de personas.

Desde la organización de la manifestación explicaron que llevaban tiempo preparando un grupo de voluntarios encargado de detectar, identificar y expulsar a quienes protagonizaran comportamientos violentos. Los convocantes lamentaron que estos individuos «no representan al pueblo mallorquín» y aseguraron que su actuación «solo sirve para ensuciar una movilización de carácter pacífico».

Por otra parte, en la calle Antoni Maura, los agentes de la Policía Nacional tuvieron que realizar varias cargas contra los manifestantes debido a su actitud hostil y violenta. La falta de colaboración y las ganas de provocar incidentes pusieron en riesgo la seguridad de las personas.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la protesta reunió a 25.000 personas, mientras que el Ayuntamiento de Palma estimó la asistencia entre 22.500 y 25.000 participantes. La marcha, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, había transcurrido sin incidentes relevantes hasta llegar al tramo final del recorrido.

La manifestación en Palma arrancó poco después de las 19.00 horas desde la plaza de España y recorrió Las Ramblas, la calle Unió y el paseo del Born, entre consignas contra la masificación turística, la falta de vivienda y el impacto del modelo turístico sobre los residentes.

La llegada a Ses Voltes, donde estaba prevista la lectura del manifiesto final y la interpretación de La Balanguera, coincidió con un importante aumento de la presión sobre los accesos. Ante la elevada afluencia de asistentes, la Policía Nacional restringió inicialmente la entrada al recinto por motivos de seguridad.

Fue entonces cuando un grupo de manifestantes violentos rompió el cordón formado por barreras de plástico, provocando los altercados en Ses Voltes que obligaron a la intervención policial. Tras varios minutos de tensión, los agentes consiguieron controlar la situación y evitar consecuencias de mayor gravedad.