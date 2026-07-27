La unidad de la izquierda salta por los aires en Baleares tras los disturbios: el delegado del Gobierno, en el punto de mira

Las cargas policiales de anoche a la finalización de la manifestación antiturística que recorrió las calles de Palma dejan como consecuencia un enfrentamiento sin precedentes entre los partidos de la izquierda en Baleares. Los separatistas de Més per Mallorca piden abiertamente en sus redes sociales la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), porque consideran que hubo una orden para disparar pelotas de goma y sacar las porras contra los manifestantes.

La prueba de que Més tenía más intereses detrás de esta manifestación está en que, a la hora de criticar al PSOE por las cargas policiales, se lamenta de que hoy se hable de los incidentes con los violentos y no del mensaje que pretendían trasladar a la sociedad y a las autoridades políticas los convocantes de la manifestación.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha anunciado que pedirá explicaciones por las actuaciones «inaceptables» en la marcha contra la masificación turística en Palma, que se saldó este domingo con ocho heridos entre cargas policiales y lanzamiento de objetos.

«Hay imágenes que son inaceptables. Pediré un informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a los heridos», ha expresado el delegado del Gobierno en un mensaje en X, en el que ha apuntado que sigue «con preocupación los hechos posteriores a la manifestación» de este pasado domingo.

Sigo con preocupación los hechos posteriores a la manifestación de hoy.

Hay imágenes que son inaceptables. Pediré informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere.

Deseo una pronta recuperación a heridos. — Alfonso Rodríguez (@AlfonsoCalvia) July 26, 2026

Delegación de Gobierno ha explicado este lunes que, además de este informe solicitado por Rodríguez, el delegado mantendrá un encuentro con el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, para analizar los hechos.

Rodríguez está hoy en el punto de mira no sólo de los partidos de la izquierda, sino también en determinados ambientes policiales que se sienten injustamente señalados por el delegado del Gobierno.

Més per Mallorca y PSOE han sido socios históricos en Baleares a la hora de compartir gobiernos «de progreso» en diferentes legislaturas e instituciones de las islas. Los incidentes de este domingo 26 de julio en Palma han hecho saltar por los aires la sintonía entre ambas formaciones, las más representativas de la izquierda en Baleares.