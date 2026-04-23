El comisario José Antonio Puebla, nuevo jefe superior de Policía en Baleares

Era un secreto a voces, pero finalmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al comisario principal José Antonio Puebla Martín como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares en el marco de una renovación de mandos policiales a nivel estatal.

Puebla, que hasta ahora ejercía como secretario general de la División de Personal, asume la máxima responsabilidad policial en el archipiélago balear con una amplia trayectoria dentro del cuerpo. Licenciado en Derecho y natural de Santander, ingresó en la Policía Nacional en 1993 como miembro de la escala ejecutiva.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos cargos de relevancia tanto en el ámbito operativo como en el de gestión. Inició su andadura profesional en la Jefatura Superior de Cataluña y posteriormente ocupó responsabilidades en la División de Personal, la Comisaría General de Policía Judicial y la División de Cooperación Internacional, además de ser asesor personal del ministro Marlaska, entre otros destinos.

Su vinculación con Baleares no es nueva. En etapas anteriores ya formó parte de la Jefatura Superior de Baleares, donde ejerció como jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y también como jefe provincial, lo que le otorga un conocimiento directo de la realidad policial en las islas.

En junio de 2025 fue nombrado secretario general de la División de Personal, cargo que ha ocupado hasta su reciente designación como jefe superior en Baleares. Puebla ascendió a inspector jefe en 2008, a comisario en 2017 y alcanzó la categoría de comisario principal en 2025.

El nuevo responsable policial en Baleares cuenta, además, con numerosas condecoraciones y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, lo que respalda su perfil para liderar la Jefatura Superior en una comunidad con importantes retos en materia de seguridad, especialmente vinculados al turismo y a la gestión de flujos internacionales.