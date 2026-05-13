Las obras de peatonalización de la plaza del Mercat y reurbanización de la calle Unió de Palma arrancan en otoño

Las obras de peatonalización de la plaza del Mercat y de reurbanización de calle Unió de Palma arrancan en otoño. Con un presupuesto global de 4,4 millones de euros, de los cuales más de 3 millones están financiados con fondos de la ecotasa (ITS).

El proyecto se estructura en dos fases. La primera contempla la renovación y pavimentación del espacio urbano, así como la mejora de la accesibilidad y la movilidad y la separación de las redes de aguas pluviales en la plaza del Mercat y la calle Unió. La segunda se centra en la adecuación y renovación de las redes de agua potable y saneamiento en ambos espacios.

El ámbito de actuación abarca una superficie total de 11.560 metros cuadrados e incluye, además de la citada plaza, la calle Unió, la plaza Weyler y el tramo de la calle Riera próximo a la Rambla. Entre las principales actuaciones previstas, además, destaca la ampliación del espacio para peatones, la renovación del pavimento y la mejora del alumbrado público.

Asimismo, se ampliarán las aceras de la calle Unió para ganar espacio peatonal y se renovará el mobiliario urbano de la plaza. Estas obras permitirán también separar de forma definitiva la red de alcantarillado de la red de recogida de aguas pluviales, independizando ambos sistemas y mejorando así la capacidad hidráulica mediante la renovación de los colectores que actualmente se encuentran en mal estado.

Por cuestiones de operatividad y coordinación, la Junta de Govern ha aprobado este miércoles el convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Palma y la empresa municipal Emaya para la licitación conjunta y ejecución del proyecto.

Estas obras permitirán también separar de forma definitiva la red de alcantarillado de la red de recogida de aguas pluviales, independizando ambos sistemas y mejorando así la capacidad hidráulica mediante la renovación de los colectores que actualmente se encuentran en mal estado.

Por su parte, Emaya será la encargada de ejecutar las actuaciones relacionadas con la sustitución de la red de agua potable.

En materia de movilidad, el proyecto prevé reducir la velocidad máxima de circulación a 20 kilómetros por hora. Además, el nuevo diseño de la plaza mantendrá las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, los espacios de carga y descarga, las zonas de recogida selectiva de residuos de Emaya, las reservas de aparcamiento para el TSJIB y la Audiencia Provincial, así como las paradas accesibles de la EMT y las paradas de taxi.