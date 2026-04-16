El Govern excluirá de los fondos de la ecotasa a las administraciones que no ejecuten sus proyectos, y por primera vez, penalizará en futuras convocatorias a las que no cumplan con la ejecución de los planes comprometidos con fondos del denominado impuesto de turismo sostenible (ITS) .

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha presentado este jueves las líneas maestras del plan de inversiones del ITS para los años 2026 y 2027, que estará dotado un total de 139 millones de euros.

Este nuevo plan introduce un mecanismo de control inédito: penalizaciones directas en la valoración de nuevos proyectos para aquellas entidades que no cumplan con los plazos de ejecución de sus planes actuales. Además, se establece una prórroga de concesión automática de 12 o 24 meses, según la tipología del proyecto, para agilizar la tramitación de las actuaciones ya autorizadas.

“No es serio exigir un impuesto a los visitantes para luego no utilizar esos fondos; con este sistema garantizamos que las inversiones lleguen a la calle en un máximo de 36 meses”, ha señalado Bauzà.

El plan, que ha sido debatido y aprobado formalmente por el pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible celebrado a lo largo de la mañana, es «un paso fundamental en la estrategia de gestión responsable y transparente» del gravamen.

La nueva convocatoria del ITS se nutrirá de la recaudación prevista para los dos próximos años y de alrededor de 37 millones de euros de proyectos de la anterior legislatura que se quedaron sin ejecutar.

Los proyectos a los que se destinará esta cuantía, todavía por detallar, se centrarán en la lucha contra la oferta ilegal, el ciclo del agua, el turismo responsable, la protección del medioambiente y el patrimonio o la mejora de la formación y la ocupación de los trabajadores del sector turístico.

Más inversión que la pasada legislatura

El conseller ha querido «desmontar cualquier acusación de inacción» desgranando los datos de inversiones ejecutadas con los fondos del ITS a lo largo de la presente legislatura.

En las convocatorias de 2023 y 2024-2025 se han puesto en marcha proyectos valorados en 472 millones de euros, más que los 376 que puso en circulación el anterior Govern en los cinco años anteriores.

El 93,6% de esos proyectos ya han arrancado, 103 de 110, y el 96,8% del presupuesto asignado ya está movilizado, con 11 proyectos finalizados, 69 en ejecución y 23 iniciados.

Preguntado acerca de las partidas de las convocatorias de la pasada legislatura que se incorporarán a la aprobada este jueves, Bauzá ha detallado que ascienden hasta los 37 millones de euros, algo menos de los 40 millones que inicialmente habían calculado.

De estos, 12 millones son de proyectos que se habían comprometido, pero que finalmente no se han ejecutado, por lo que han sido recuperados por el Govern.

El resto proviene de los 30 millones de euros que se habían reservado para la construcción del tren de Llevant, de los cuales 25 millones se han incorporado a la nueva convocatoria del ITS.

Los cinco millones restantes, ha indicado el conseller, se destinarán a que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad contrate la redacción del proyecto técnico de la infraestructura ferroviaria.

«No era lógico tener 30 millones de euros vinculados a un proyecto que ni siquiera está iniciado», ha argumentado Bauzá, quien ha insistido en que esta reorganización no supone una «renuncia» al tren de Llevant.