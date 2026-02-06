El Govern balear admite que la subida de la ecotasa «ya no es necesaria»

El Govern se ha comprometido este viernes a defender en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, aunque cree que es una medida extraordinaria que ya no es necesaria ante las actuales tendencias de llegada de turistas a Baleares.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha recordado que este año el aumento de llegada de turistas en temporada alta se ha quedado por debajo del uno por ciento y con el Índice de Presión Humana (IPH) en junio, julio y agosto bajando respecto al año pasado, lo que prueba que medidas extraordinarias ya no son necesarias y que las políticas de contención están funcionando.

Para el Ejecutivo autonómico, todavía hay margen de crecimiento en temporada media y alta sin congestionar el destino. «Llegan más turistas, pero hay que preguntarse cuándo llegan. Más turistas en temporada media y temporada baja no generan un problema sino un beneficio», ha argumentado. Así, ha negado que el incremento de llegadas en temporada media y baja vaya a suponer encaminarse a la saturación también en esas épocas.

Defender el ITS

En relación a la reunión de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad prevista para la semana que viene, Costa se ha comprometido a defender la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible y ha añadido que «lo deseable» sería que el PSOE también lo hiciera, y se ha referido al acuerdo alcanzando en las propuestas de resolución tras el último Debate de Política General.

Costa ha recordado que en la Mesa el Govern es un agente más, que escuchará la opinión de sindicatos y patronales y «hará suya y defenderá» la decisión final que acuerden todas las partes.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que no es incompatible defender la medida y al mismo tiempo admitir que es una medida que «el año pasado parecía más necesaria».