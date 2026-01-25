La subida de la ecotasa desaparece de los discursos de Prohens en Fitur y queda sentenciada

En un evidente aviso para navegantes, este año ningún miembro del Govern de Marga Prohens ha pronunciado la palabra ‘ecotasa’ en la decena de intervenciones y discursos que han pronunciado en estand de Baleares con motivo de la edición de Fitur de este año. Es el primer año en muchos que esto sucede en una clara muestra del nulo interés del Ejecutivo balear en defender ya una modificación del ITS.

Un conseller de Prohens, consultado por OKBALEARES en Fitur, admite entre risas que la ‘desaparición’ de la modificación de la ecotasa en los discursos de Fitur «es, efectivamente, deliberada».

Prohens no cogerá la mano tendida por el PSOE para aprobar la modificación que planteó hace año y medio. No lo hará porque tiene a Vox y a los hoteleros en contra y porque el escenario preelectoral no favorece presentar acuerdos con los socialistas. El asunto, en definitiva, no sólo se ha enfriado sino que queda congelado.

Sin embargo, el plan es seguir dando la apariencia de que el Pacto por la Sostenibilidad marcará el veredicto sobre este asunto, pero lo cierto es que la decisión parece tomada.

La suida del impuesto en los meses de verano y la reducción o desaparición en los meses de invierno ha quedado archivada en un cajón para lo que queda de legislatura por mucho que los socialistas anuncien que seguirán pidiéndolo en el nuevo curso parlamentario que está a punto de empezar y aunque el asunto esté a debate en las mesas de trabajo del Pacte per la Sostenibilidad.

De hecho, un grupo de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad está debatiendo la posible subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que después deberá abordarse en la Mesa de Diálogo Social.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado en las últimas horas que las propuestas sobre el ITS «ya están encima de la mesa» y se prevé que en las próximas semanas se pueda debatir en la Mesa de Diálogo Social.

Costa lo ha explicado tras ser interrogado por los reproches del PSIB, que en una rueda de prensa este viernes criticó que el Parlament aprobó llevar la subida del ITS al Pacto por la Sostenibilidad antes de que finalizara el año 2025.