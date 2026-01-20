OKBALEARES estará junto al sector turístico en una edición de Fitur que busca ir más allá del ‘sol y playa’

Los lectores de OKBALEARES tendrán este año por primera vez toda la información detallada de los movimientos que generará la feria turística más importante del calendario español. Fitur, en Madrid, es la cita anual obligada para el sector turístico y las instituciones de las Islas para tomar el pulso por primera vez en el año a la expectativas turísticas. También será así este 2026.

Fitur no es sólo promoción sino el obligado punto de encuentro de las administraciones con un sector que lidera la oferta de empleo y el PIB del archipiélago balear.

Patricia Moreno y Tomàs Ibarz desplegarán su trabajo en los puntos calientes que generan información en la feria turística para trasladarla con detalle a los lectores de OKBALEARES.

OKBALEARES es un medio que nunca ha escondido su compromiso firme con la actividad y el empresariado del sector turístico. Por esta razón, Patricia Moreno será la encargada de estrechar aún más los lazos con las instancias hoteleras y de actividad turística, así como con las instituciones que trasladan su presencia a Fitur demostrando así su apoyo a un sector providencial para la economía de las islas.

Por su parte, Tomàs Ibarz, con dilatada experiencia en asistencias a Fitur (ésta será su 16ª cobertura), publicará todas las crónicas que tengan a Baleares como protagonista. Todo ello, a partir del mismo día del arranque del evento, el próximo miércoles 21 de enero.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, liderará el acto institucional balear en Madrid el miércoles día 21. Un acto en el que habitualmente se lanzan anuncios de peso sobre la actividad turística en Baleares. El mismo día, el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, lanzará las previsiones de su compañía para 2026. Exactamente lo mismo realizará la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) el jueves día 22.

Estos son algunos de los momentos cumbre del interés balear en un Fitur que este año, además, tiene a las cadenas hoteleras mallorquinas preocupadas por sus inversiones en Cuba. Las amenazas de Donald Trump a la isla caribeña tienen a los hoteleros mallorquines con unos 70 hoteles en Cuba con la respiración contenida a la espera de acontecimientos.

Baleares participará esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid con la intención de posicionar su oferta cultural como el eje de su estrategia turística, dirigida a atraer visitantes nacionales durante la temporada baja y desestacionalizar el destino.

La Agencia de Estrategia Turística (Aetib) ha sido la encargada de coordinar toda la participación en esta feria, que tendrá lugar entre este lunes y el próximo domingo en la capital española.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, Baleares contará en la feria con un estand de más 1.000 metros cuadrados que ha sido financiado con fondos europeos.

Es el mismo estand que se inauguró el año pasado, un diseño que está inspirado en el agua y los recursos naturales del archipiélago, como muestra de la apuesta por la sostenibilidad. Dispone de diferentes espacios propios para cada una de las Islas, así como un gran espacio central que sirve de punto de encuentro.

También se dispone de salas y espacios para reuniones, una sala de presentaciones, sala de prensa y un área específica para desarrollar actividades relacionadas con la gastronomía y el producto local.

Junto a cada una de las islas, en el estand estarán presentes una docena de ayuntamientos de Mallorca y todos los de Menorca, así como un total de 14 coexpositores, todas ellas empresas privadas relacionadas con el sector turístico.