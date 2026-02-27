Roba una televisión de una tienda, lo pillan en Son Banya pero confiesa que ya la ha vendido en Son Gotleu

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen español por robar una televisión de una tienda del barrio de Cas Capiscol. Está acusado de un delito de robo con fuerza.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada la tarde del pasado martes por el 091 de que se acababa de producir una sustracción en un establecimiento comercial en la zona de Cas Capiscol.

Al llegar los agentes, el responsable del negocio les explicó que minutos antes había podido ver cómo un hombre saltaba el muro de aproximadamente 2 metros y medio para introducirse en el muelle de carga del almacén de su tienda e instantes después volver a saltar el muro con una caja de televisión.

A continuación, el hombre cargó la televisión en su vehículo y se marchó a toda velocidad para que no le atraparan. Desde ese momento, varios policías realizaron diversas batidas para tratar de localizar al presunto autor. Sin embargo, no lo localizaron.

Horas más tarde, otra patrulla vio el coche del ladrón en las inmediaciones del poblado de Son Banya. Al darle el alto, el hombre no llevaba con él la televisión robada. De hecho, les contó a los agentes que ya la había vendido en Son Gotleu, sin especificar a quién ni en qué zona.

Por ello, tras dejar bien estacionado su vehículo, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de robo con fuerza.