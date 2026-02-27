La Asociación de Productoras de Baleares, asociada a CAEB, insiste en el aumento de inversión pública

Los representantes de la Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB), asociada a CAEB, vuelven a reclamar un mayor respaldo de la Administración pública como sector económico estratégico, que apuesta por la sostenibilidad y es claramente desestacionalizador.

La entidad reconoce en un comunicado un contacto fluido tanto con el Govern como con el Consell de Mallorca, pero reclama «un mayor apoyo financiero especialmente para poder hacer ficción en las Islas. En estos momentos producir ficción en el territorio resulta prácticamente inviable debido a la falta de inversión pública», asegura el presidente de APAIB, Kiko Domínguez.

La asociación destaca que el audiovisual es un sector estratégico para la economía balear, que genera empleo cualificado, impulsa la innovación, promueve la imagen internacional de las Islas y tiene un impacto directo en ámbitos como el turismo, la hostelería, el transporte o los servicios técnicos. En la actualidad, se encuentra en una «situación crítica» debido a la insuficiencia y reducción de los instrumentos públicos de apoyo a la producción y al desarrollo de proyectos, señala Domínguez.

Desde APAIB reconocen una gran mejora en el ICIB (Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears), dependiente de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a pesar de que consideran imprescindible un incremento de la financiación. Los productores audiovisuales estiman necesaria «una ampliación mínima de 3 millones del presupuesto» en la convocatoria de producción y coproducción del ICIB.

Por otro lado, APAIB insiste en la falta de presupuesto de IB3, que depende de la Conselleria de Presidencia. En este caso, consideran que la televisión púbica autonómica necesita de forma urgente una «inversión mínima adicional de 2 millones de euros» como base para poder reactivar la industria de ficción.

La falta de inversión pública está generando consecuencias directas y estructurales para las empresas del sector: imposibilidad de liderar o coproducir proyectos de ficción desde las Islas; pérdida de capacidad de decisión en proyectos impulsados por productoras locales; entrada de coproductores de otras comunidades autónomas con mayor apoyo institucional, que pasan a liderar los proyectos; y/o desplazamiento del talento y debilitamiento del tejido empresarial local.

APAIB insiste en la necesidad de una acción coordinada entre departamentos, a la vez que agradece la comprensión y sensibilidad mostrada por el Govern en los últimos encuentros, y confía en que en breve se concreten medidas de envergadura.

Esta próxima primavera se celebrará en Magaluf (Calvià) el evento internacional Conecta Ficción con el patrocinio del Govern balear. APAIB considera que se trata de «una gran oportunidad para visibilizar el potencial audiovisual del territorio y generar alianzas con televisiones, plataformas y productoras». Una oportunidad que se podría materializar con el apoyo presupuestario para ICIB e IB3 que solicitan los productores. En este sentido, APAIB espera que antes de la celebración de Conecta Ficción se pueda anunciar el solicitado incremento presupuestario para la ficción.

Por último, la asociación de productores denuncia la falta de desarrollo de la Ley Audiovisual de las Illes Balears, aprobada por unanimidad en el Parlament en 2013. «Ni ha sido desarrollada reglamentariamente ni ha generado las herramientas previstas para estructurar el sector. Esta situación contribuye a la falta de planificación estratégica y de estabilidad en las políticas audiovisuales».

En relación con la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, organismo del Consell de Mallorca en el que se integra la Mallorca Film Commission, APAIB considera que la caída del presupuesto de las convocatorias de hasta un 80% en los últimos 3 años «limita gravemente la capacidad de las productoras baleares para participar en proyectos de mayor envergadura y atraer rodajes».

«Cada producción multiplica la inversión pública en forma de retorno económico y de promoción del territorio. Si no se revierte esta situación, se pondrá en riesgo la continuidad de empresas y profesionales, y la consolidación de una industria audiovisual propia en las Islas», advierten.

APAIB representa a 23 empresas del sector entre productoras de documentales, ficción, programas de TV, animación y empresas de servicio de las Islas.