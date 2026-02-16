La Mesa Electoral aprueba la candidatura única de Carmen Planas a la presidencia de CAEB
La Asamblea General Electoral de CAEB se celebrará el próximo 12 de marzo
La Mesa Electoral reunida este lunes en la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha decidido proclamar inicialmente la única candidatura presentada de cara a la Asamblea Electoral que tendrá lugar el próximo 12 de marzo de 2026.
La presidenta en funciones, Carmen Planas, encabeza dicha candidatura con la que se presenta a la reelección como presidenta de CAEB para el periodo 2026-2030.
La candidatura está compuesta por siete vicepresidencias:
- Lorenzo Fluxá Domenec, a propuesta de Asaja-Balears.
- Joana Manresa Pastor, a propuesta de AFEDECO.
- Carolina Quetglas Vera, a propuesta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH).
- Andrés Vidal Ferrer, a propuesta de ASIMA.
- Rafael Roig Grimalt, a propuesta de la FEBT. Vicepresidente tesorero.
- Climent Olives Camps, a propuesta de la Asociación de Constructores de Baleares. Vicepresidente por Menorca.
- José Antonio Roselló Rausell, a propuesta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF). Vicepresidente por Ibiza.
Tras el plazo legal para la presentación de impugnaciones y/o reclamaciones, la candidatura se proclamará de forma definitiva el 3 de marzo de 2026.
Finalmente, la Mesa ha acordado la fecha de celebración de la Asamblea General Electoral de CAEB, que tendrá lugar el jueves 12 de marzo.