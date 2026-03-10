A prisión por pegar a su novia con un frasco de perfume frente a su hija de dos años en Palma

Un hombre ha aceptado una condena de dos años de prisión y un mes de trabajos en beneficio de la comunidad por maltratar a su pareja frente a la hija de esta, una niña de tan solo dos años, en Mallorca. El acusado está acusado de haber agredido a su novia con un frasco de perfume tras una fuerte discusión en el domicilio que ambos compartían.

Los hechos se remontan al 16 de abril de 2024. Aquella jornada, lo que comenzó como una discusión entre la pareja terminó derivando en una escena de gran tensión dentro de la vivienda en la que convivían, situada en Palma. Todo ocurrió, además, en presencia de la hija de la mujer, una niña de apenas dos años que se encontraba en la casa en el momento de los hechos.

En el transcurso de la disputa, el acusado agredió a su pareja utilizando un objeto similar a una botella o un frasco de perfume, según recoge el escrito de acusación. Tras recibir el golpe, la mujer pidió ayuda a una hija suya, que residía cerca del lugar. La joven acudió rápidamente al domicilio para auxiliar a su madre y tratar de protegerla de la situación que se estaba desarrollando en el interior de la vivienda.

Poco después, el hombre decidió abandonar la casa por una puerta trasera. Sin embargo, la hija de la mujer lo siguió. Fue entonces cuando se produjo un forcejeo entre ambos, en un momento especialmente delicado, mientras la mujer trataba de arrebatarle un martillo al presunto agresor.

Las partes han celebrado este martes una vista preliminar en la Audiencia Provincial de Palma. En ella se ha acordado la inhibición del caso a un juzgado de lo penal, dado el tipo de delitos que se investigan. El acusado está procesado por lesiones y malos tratos, aunque ya se ha avanzado un acuerdo por el cual aceptará dos años de prisión por lesiones agravadas y 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por malos tratos.

El acuerdo deberá ser ratificado próximamente en el juzgado de lo penal al que será remitido el procedimiento desde la Audiencia.