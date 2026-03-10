Cuándo son las elecciones a la presidencia del Barcelona: cómo y dónde votar, horarios de las urnas, candidatos…

Las elecciones del Barça están a la vuelta de la esquina y en los próximos días los socios del club blaugrana están llamados a las urnas para elegir a la nueva presidencia de la entidad para los próximos cinco años. Hace unos días, se hicieron oficiales las ubicaciones donde estarán disponibles las sedes electorales y donde se podrán acercar para ejercer su derecho a voto. Conoce todos los detalles de las elecciones del FC Barcelona.

Cuándo son las elecciones del Barcelona

Tal y como informó el propio club a través de su página web, el pasado 9 de febrero arrancaron oficialmente las elecciones del Barcelona. En dicha jornada, se publicó la convocatoria de los distintos candidatos y este próximo 15 de marzo serán las votaciones definitivas que decidirán la nueva presidencia del club para el próximo lustro. Durante todo este margen de tiempo, se realizaron la presentación de propuestas, recuento de papeletas y proclamación de los candidatos o la campaña electoral, entre otros actos. A continuación, y siguiendo la información de la web del Barça, os dejamos todo el calendario de estas próximas elecciones:

Qué candidatos se presentan a las elecciones del Barça

Tras la proclamación oficial por parte de la Junta Electoral del FC Barcelona para las elecciones del 15 de marzo del 2026, los candidatos definitivos tras la presentación de firmas son Joan Laporta y Víctor Font. En caso del primero, Laporta, busca la reelección tras liderar el club desde el pasado 2021 y ha enfocado su campaña en la culminación sobre todo del nuevo estadio y la estabilidad económica del proyecto

Víctor Font, por su parte, es el líder de la plataforma ‘sí al futur’ y se presenta pos segunda vez a las elecciones presidenciales con un proyecto centrado en la profesionalización de la gestión y la implementación de un modelo tecnológico y social innovador. Marc Ciria y Xavier Vilajoana intentaron formalizar su candidatura, pero no lograron el mínimo de firmas necesarias, o avales, para presentarse oficialmente.

A qué hora abren y cuándo cierran las urnas de las elecciones del Barça y dónde son

Tal y como hemos destacado líneas atrás, las votaciones para la presidencia del Barcelona se realizarán este próximo domingo 15 de marzo del 2026 en horario de 09:00 horas a 21:00 horas: «El censo electoral será universal. Por lo tanto, los socios y socias del FC Barcelona podrán votar en cualquiera de estas demarcaciones, independientemente de su lugar de residencia. Las urnas se abrirán a las 9 de la mañana y se cerrarán a las 21 horas».

En este tramo horario, los socios podrán ejercer su derecho a voto en cualquier de las cinco sedes habilitadas por el territorio catalán y Andorra (habrá 120 mesas): Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. La sede principal de las mismas estará ubicada en el Spotify Camp Nou.