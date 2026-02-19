El Govern balear archiva definitivamente la gratuidad de la ecotasa para los residentes en las Islas

Los residentes en las Islas Baleares deberán seguir pagando el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa, tal y como lo han hecho hasta ahora, cuando se hospeden en un alojamiento turístico de Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera.

El Govern de la popular Marga Prohens anunció en 2025 la posibilidad de que los ciudadanos con residencia en el archipiélago se pudieran bonificar el importe de la tasa vía declaración de la renta. Esta posibilidad ya ha sido descartada por el Ejecutivo autonómico, según ha podido saber OKBALEARES.

A los residentes en Baleares se les seguirá aplicando -como hasta ahora- la norma general que obliga al pago del impuesto turístico cuando abandonan el alojamiento turístico de las Islas en el que han sido huéspedes.

La decisión firme del Govern de Marga Prohens de guardar en el cajón el decreto de 2025 que pretendía subir la ecotasa en verano y bajarla en invierno lleva aparejada que la gratuidad de la ecotasa para los residentes anunciada en su momento vaya a parar al mismo cajón y que muera allí. OKBALEARES ha conocido que es también una posibilidad totalmente descartada.

La posibilidad se anunció como un gran atractivo cuando se presentó aunque desde entonces se han tenido que buscar vías alternativas para llevarla a cabo.

De entrada, el Govern pensó en que los residentes se ahorraran el pago al hacer el check out del hotel. La opción fue descartada de inmediato atendiendo a la jurisprudencia que en casos anteriores -como el del Tren de Sóller- anuló el procedimiento. La última fórmula anunciada fue bonificar los importes del ITS a través de la declaración de la renta.

Ahora, con la decisión firme de desentenderse de cualquier modificación de la ecotasa en Baleares, tras varios encontronazos con Vox y el PSOE, el Ejecutivo autonómico del PP entierra el decreto y con él la gratuidad de la ecotasa para los residentes en Baleares.

Las fuentes consultadas han asegurado a OKBALEARES que ambas medidas -la modificación del importe y la gratuidad para los residentes- son indisolubles y si decae una, decae la otra. Por tanto, la gratuidad no tendrá recorrido propio.