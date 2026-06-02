La Federación dará a conocer el calendario de la temporada 2026-2027 en Colón el 30 de junio

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dará a conocer el calendario de la temporada 2026-2027 del fútbol español el próximo 30 de junio, en la plaza de Colón, en Madrid. El ente federativo celebrará, además, esa misma mañana la Asamblea General en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Teóricamente, ese día la Selección no jugaría, siempre que quede primera o segunda de grupo en el Mundial.

La RFEF ha anunciado que el 30 de junio revelará el calendario de la próxima campaña. Lo hará en la que se denominará durante el Mundial 2026 como Plaza Selección, la plaza de Colón de Madrid. Allí se proyectarán los partidos de la selección española durante la cita mundialista y allí tendrá lugar este evento, que el pasado año se celebró en San Juan de la Nava (Ávila).

En el evento se darán a conocer el calendario de la temporada 2026-2027 de todas las competiciones oficiales de la RFEF de la próxima campaña. No incluye sólo al fútbol profesional (Primera, Segunda y Liga F), sino también a Primera Federación, Segunda Federación y Primera División de Fútbol Sala. Será a partir de las 19:00 horas, en un día en el que, en principio, la Selección no jugará.

El día elegido ha sido el 30 de junio, cuando se disputarán tres partidos de dieciseisavos de final del Mundial. Sólo en caso de que España quede tercera y en el que se den ciertas combinaciones de equipos clasificados, los de Luis de la Fuente tendrían que afrontar su partido. En condiciones normales, siendo primeros o segundos de grupo, lo harían el 2 o el 4 de julio.

Así lo ha anunciado la RFEF en un comunicado, en el que además revelan que coincidirá con la Asamblea General que se celebrará con motivo del cierre del presente curso. «El 30 de junio se cierra la temporada 25/26 en el fútbol español y es la fecha en la que se reunirá la Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar, a partir de las 12:00 horas en la sede de la RFEF, la Ciudad del Fútbol», señalan.