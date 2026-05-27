Tinto de Verano La Casera® se viste con los colores de la Selección para hacer historia este verano

La cuenta atrás para el máximo torneo de selecciones de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, ha comenzado de forma oficial. Con este horizonte, las grandes marcas identifican sus movimientos estratégicos para posicionarse en uno de los escenarios con mayor capacidad de conexión emocional con el consumidor: el fútbol.

Pocos acontecimientos son capaces de reunir a millones de aficionados frente al televisor, en bares, terrazas o plazas, convirtiendo el deporte rey en una experiencia social inigualable. En este marco de pasión y comunidad, Suntory Beverage & Food Iberia ha anunciado un acuerdo histórico: Tinto de Verano La Casera® se convierte en colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol hasta 2028.

La alianza, sellada junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), unirá los caminos de una de las bebidas más icónicas y queridas de la gastronomía española con los combinados nacionales absoluto masculino y absoluto femenino.

Dos líderes compartiendo un mismo sentimiento de país

Esta asociación estratégica llega en un momento extraordinariamente dulce y favorable para ambas entidades. Por un lado, las plantillas de la Selección se consolidan en la cúspide del deporte internacional: el combinado femenino lidera con orgullo el ranking de la FIFA, mientras que la selección masculina se mantiene firmemente posicionada entre las grandes potencias del fútbol global.

Por el otro, Tinto de Verano La Casera® se afianza de manera indiscutible como una de las marcas más reconocibles del mercado nacional y como la marca número uno de fabricante líder en ventas dentro de la categoría de Tinto de Verano con alcohol (tanto en su aclamado sabor limón como en su versión clásica con gaseosa).

Para Javier Valle, director general de Suntory Beverage & Food Iberia, este hito representa un enorme orgullo corporativo: “Es un orgullo poder acompañar a la Selección Española en un momento tan decisivo a través de La Casera®, una marca que lleva más de 75 años formando parte de la vida cotidiana de los españoles y que ahora se suma también a los momentos que nos unen como país”.

El fútbol como territorio natural y la herencia cultural de La Casera®

Hablar de La Casera® va mucho más allá de hacer referencia a un refresco; implica adentrarse en un auténtico legado patrimonial. La marca nació con una filosofía muy clara: crear un producto de calidad, enfocado al disfrute de los hogares españoles.

Marta Briso de Montiana, Head of Marketing de La Casera® y Category Expansion en Suntory Beverage & Food Spain, detalla los pilares emocionales que justifican este patrocinio de cara al gran evento deportivo de 2026: “La Casera® nos pertenece ‘un poquito’ a todos los españoles. Y precisamente por esa naturaleza, esta alianza tiene tanto sentido. Con ella buscamos reforzar la conexión de La Casera® con uno de los territorios emocionales más relevantes del país: el fútbol”.

“El fútbol es un territorio natural para La Casera® por su capacidad de generar momentos sociales compartidos, que es precisamente el espacio donde vive la marca”, dice Briso. A través de su estrategia, la firma busca conectar de forma directa con la audiencia adulta apelando a la cultura popular y local, preservando un vínculo histórico y aportando un valor diferencial.

Radiografía del consumidor y el compromiso con origen local

El consumidor de Tinto de Verano La Casera® se define como un adulto que valora las experiencias de socialización cotidiana. Es un perfil cada vez más consciente de sus hábitos que busca comodidad mediante formatos listos para consumir (ready to drink) sin tener que renunciar al sabor tradicional.

Ese sabor tan característico se sustenta en un fuerte compromiso con la agricultura de proximidad. Desde el año 2007, La Casera® trabaja de la mano de productores locales en Castilla-La Mancha para elaborar sus diferentes productos y mitigar su huella medioambiental. Su Tinto de Verano utiliza de forma exclusiva la variedad de uvas tempranillo, encargada de aportar un cuerpo medio, taninos suaves y una acidez idónea.

Con la mirada puesta en los éxitos del mañana

Con los corazones de los aficionados ya enfocados en la gran cita internacional del año, Tinto de Verano La Casera® se erige como la bebida oficial llamada a estar presente en las grandes alegrías de la Selección.

El camino hacia el 2028 ya se ha iniciado, y se recorrerá celebrando juntos cada gol y cada victoria.