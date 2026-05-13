Vox plantará a Marlaska en la toma de posesión del nuevo jefe de Policía de Baleares: «Es un ministro indecente e indigno»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá este jueves en Palma la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía de Baleares, José Antonio Puebla. Lo hace rodeado de la tormenta policial y política, tanto por su ausencia en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos mientras intentaban interceptar una narcolancha en Huelva, como por la evidente falta de medios para que la Benemérita se enfrente a este tipo de situaciones de riesgo evidente.

Las autoridades y partidos políticos de las Islas han recibido la correspondiente invitación y casi todos han confirmado asistencia. Vox no asistirá, según ha anunciado este miércoles la portavoz parlamentaria de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, quien ha definido al ministro como «indecente e indigno».

Cañadas ha asegurado que no asistirá al acto oficial que Marlaska presidirá este jueves en Palma. «Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles asesinados el pasado 8 de mayo persiguiendo una narcolancha, murieron sin los medios necesarios y sin la unidad especializada que este Gobierno desmanteló», ha denunciado.

Cañadas ha recordado que en 2022 el ministro del Interior ordenó el cierre de la OCON-Sur, la unidad de élite contra el narcotráfico que en menos de cuatro años había intervenido un millón de kilos de hachís, 35 toneladas de cocaína y más de 12.000 detenidos, con la desarticulación de los grupos históricos del Campo de Gibraltar.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles había presentado solicitudes específicas al Ministerio —evaluación del riesgo marítimo, dotación mínima de cuatro efectivos por unidad y restricción de embarcaciones sin protección en misiones de alto riesgo— que nunca fueron atendidas.

«La invitación a este acto en Palma llegó fechada el 8 de mayo. Ese mismo día murieron Germán y Jerónimo. Ni Pedro Sánchez ni Marlaska asistieron al funeral. Pero sí firmaron una invitación de gala para que fuéramos a aplaudirle en Palma. Eso lo dice todo sobre este ministro», ha señalado la portavoz.

No es la primera vez. En febrero de 2024, dos guardias civiles murieron en Barbate embestidos por una narcolancha. Mismo patrón. Mismo ministro. Mismo silencio. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado el desprecio de Marlaska a reconocer a los policías nacionales como profesión de riesgo y ha protestado frente al propio ministerio. Los datos avalan su denuncia: el peor registro de criminalidad violenta en una década.

Manuela Cañadas ha aclarado que su ausencia mañana no va dirigida al nuevo jefe superior de Policía en Baleares, José Antonio Puebla Martín, a quien da la bienvenida y desea los mejores resultados al frente de la Jefatura Superior. La portavoz ha asegurado que la ausencia de Vox «va contra el ministro que no fue al funeral de sus compañeros muertos hace cinco días. Va contra el Gobierno que desmanteló la OCON-Sur y dejó a los agentes solos frente a las mafias. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen un Gobierno que esté a su altura. Este no lo está. Y Vox no va a actuar como si lo estuviera».

«No vamos a legitimar ni compartir espacio con este Gobierno corrupto y criminal», ha concluido la portavoz parlamentaria.

Al acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía de Baleares asistirán también la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez; y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Luis Santafé, entre otras autoridades.

La toma de posesión está prevista para las 12.00 horas en la Delegación Especial de Economía y Hacienda-Gerencia Regional del Catastro.