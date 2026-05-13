El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido este miércoles una brutal pitada y abucheos en la jura de bandera de la última promoción de guardias civiles de la academia de Baeza (Jaén) por decir que está «rabioso» por las muertes de los dos agentes fallecidos en Huelva el pasado viernes mientras perseguían a narcos.

Marlaska ha dicho que está «dolido», pero no «impotente» por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de estos dos agentes, Jerónimo y Gero, y ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público.

En ese momento, el público asistente ha protagonizado hasta ocho segundos de brutales pitidos y abucheos. Y han cesado porque la organización lo ha pedido. En un mensaje por megafonía ha llamado a «guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación».

Previamente al acto, a los alumnos también se les pidió que no abuchearan al ministro, según informan a OKDIARIO fuentes policiales. Un llamamiento que se hizo a viva voz y no por escrito para evitar que el documento se filtrase a los medios de comunicación.

«Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada, nada puede confesar, compensar, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo», ha dicho el ministro, que incidido en estar «dolido» y «rabioso» por lo ocurrido.

La reacción de los asistentes a tales palabras se ha producido porque fue sonado el plante de Marlaska a las familias de estos agentes en el funeral el pasado sábado en Huelva. Todas las asociaciones de guardias civiles denunciaron el sábado «abandono» de Marlaska en el solemne acto del funeral de sus compañeros.

El ministro prefirió comparecer el pasado sábado en una rueda de prensa por la crisis del hantavirus, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, en Madrid, y posteriormente, a las seis de la tarde, desplazarse hasta Tenerife.

El funeral se celebró a las 12:00 del mediodía y ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ningún ministro asistieron a él.

Por si fuera poco, este lunes, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tildó las muertes de estos dos agentes durante su persecución a una narcolancha de «accidente laboral». Tales declaraciones, volvieron a provocar un profundo desasosiego entre policías y guardias civiles por el «abandono» que sufren a manos del Gobierno y políticos del PSOE.

Para los agentes, fueron «muy desafortunadas» las palabras de la ex ministra Montero, y recuerdan que en su día también lo fueron las proferidas por un senador socialista ante policías y guardias civiles en la Cámara Alta: «La profesión de riesgo os la tenéis que ganar». Estas declaraciones las profirió el senador socialista Alfonso García Rodríguez el pasado 24 de noviembre.

Aquí puede ver el desprecio de este senador a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

Además, por decir Laura García, portavoz de Jupol, en aquella comparencia en el Senado que actualmente existe «desconfianza de los ciudadanos en el sistema respecto a la lucha contra el problema de la okupación, el senador García Rodríguez la amenazó con que su declaración podía ser «susceptible de algún tipo de sanción».

El ministro del Interior ha presidido este miércoles la jura o promesa de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén).

En ampliación