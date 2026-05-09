Huelva ha acogido este sábado la misa funeral de los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en su lucha contra el narcotráfico, con la ausencia más marcada ha sido la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka ha decidido irse a Tenerife, pese ser el encargado de las competencias de seguridad y responsable directo de la Guardia Civil a nivel nacional.

Los familiares de los dos guardias civiles muertos en acto de servicio han confesado a OKDIARIO que el ministro del Interior: «No quiere repetir lo de Barbate, tiene miedo de los abucheos». Vecinos de Huelva han acudido a la misa funeral por los agentes fallecidos para mostrar su apoyo a las familias y la Guardia Civil, cuyos agentes se han trasladado desde distintos puntos de Andalucía para despedir a sus compañeros.

Los asistentes han confesado a este periódico que este último año «ha sido muy duro» y que «es una desgracia que se podría haber evitado, pero los narcotraficantes van en lanchas y nosotros en tractores», confiesa este onubense.

Respecto a la ausencia de Marlaska, todos los asistentes coinciden en lo inverosímil que resulta que el ministro del Interior no asista a este funeral. «No viene a Huelva porque sabe que a este funeral no puede entrar, la gente no le quiere. No después de lo que sucedió en Barbate», relata otro vecino a OKDIARIO.

Y añade: «No se atreve a venir, pero es una vergüenza que no haya venido a este funeral. Para despilfarrar el dinero con su gente no le importa, pero para la Guardia Civil no hay dinero».

Guardia Civil sin recursos

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha optado por abandonar a las familias de los dos guardias civiles fallecidos hace poco más de veinticuatro horas, ni apoyar al resto de agentes que han perdido a dos compañeros en acto de servicio. Un desprecio que el secretario general de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, Ángel Lezcano, lamenta.

Y añade: «En estos momentos de dolor, los guardias civiles sentimos el respaldo de la sociedad española, en contraste con el desdén institucional del ministro del Interior, como lo prueba su ausencia en el funeral de los dos compañeros fallecidos en Huelva».

Por su parte, el portavoz de la AUGC en Huelva, Lucas Lavilla ha destacado que «En estos momentos el cuerpo está muy afectado, hay dos familias destrozadas» que «tenían que venir a mostrar su apoyo, no como el ministro del Interior, que tendrá mejores cosas que hacer».

Quienes sí han asistido han sido la directora de la Benemérita, Mercedes González, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Este viernes, dos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida tras chocar sus lanchas mientras perseguían a dos narcotraficantes en las costas de la región de Huelva. Este sábado por la mañana ha tenido lugar la capilla ardiente y posteriormente, la misa funeral en la Iglesia de la Concepción a las 12.