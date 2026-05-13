El PSOE y Sumar sus socios han vetado de nuevo este miércoles que la Guardia Civil sea profesión de riesgo. Seis días después de las muertes de dos agentes en Huelva mientras perseguían una narcolancha. La Mesa del Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Sumar, ha ampliado por 71ª vez los plazos de enmienda para bloquear esta ley aprobada en el Senado hace casi dos años, a instancias del PP, para declarar la profesión de riesgo y la jubilación anticipada para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Así las cosas, se paraliza de nuevo durante 15 días esta ley, que lleva ya más de un año con prórrogas de plazos de enmiendas, por lo que el Pleno del Congreso no puede votarla.

«Inadmisible», ha denunciado en X la responsable de Interior del PP, Ana Vázquez, ante el nuevo bloqueo a esta norma. «¿Cuántos guardias civiles más tienen que morir para que el Gobierno considere la policía y la Guardia civil profesión de riesgo?, ha declarado a OKDIARIO indignada ante la paralización del PSOE y sus socios a esta norma.

Precisamente, esta situación de bloqueo fue denunciada este martes en el Senado por parte de la líder del PP en la Cámara Alta, Alicia García, reprochando a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que tenga «secuestrada» esta proposición de ley.

«Ustedes siguen negándose a reconocer la profesión de riesgo, una ley más del Partido Popular aprobada aquí en el Senado y secuestrada por Armengol», recriminó García al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

También reprochó al número dos del Gobierno que los guardias civiles «se estén jugando la vida sin medios materiales». Además, la popular criticó que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tildara de mero «accidente laboral» el fallecimiento de los guardias civiles de Huelva.

Denuncia contra Marlaska

Este nuevo bloqueo a esta ley se ha producido el mismo día en el que Manos Limpias ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un delito de homicipio imprudente en las muertes de los agentes de Huelva y los de Barbate. Sostiene que estas muertes se han debido a la falta de medios humanos y materiales en operaciones de alto riesgo.

«Los trágicos sucesos de Barbate y Huelva han puesto en evidencia la precariedad de medios personales y materiales para misiones de alto riesgo. Es obvio que, a pesar de las advertencias de las asociaciones de guardias civiles al denunciado, éste no tomó ninguna medida para revertir una situación de desamparo y desigualdad», señala en la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El artículo 142 del Código Penal castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años a quien «por imprudencia grave causare la muerte de otro, como reo de homicidio imprudente».

Abucheos en la jura de bandera en Baeza

Marlaska también ha recibido este miércoles una brutal pitada y abucheos en la jura de bandera de la última promoción de guardias civiles de la academia de Baeza (Jaén) por decir que está «rabioso» por las muertes de los dos agentes fallecidos en Huelva el pasado viernes mientras perseguían a narcos.

Los pitidos y abucheos se han prolongado durante ocho segundo y han cesado porque la organización lo ha pedido por megafonía. En concreto, la organización ha llamado a «guardar el respeto y la debida compostura a las instituciones y a los alumnos».

El ministro plantó a las familias de los dos guardias muertos en Huelva el pasado sábado y huyó a Tenerife. Marlaska prefirió aquel día comparecer en una rueda de prensa en Madrid por la crisis del hantavirus, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, y posteriormente, a las seis de la tarde, desplazarse hasta Tenerife, pese a que el crucero del hantavirus llegaba de madrugada.

Negada pese a la peligrosidad de su profesión

La profesión de riesgo es una reivindicación histórica de policías y guardias civiles, que se enfrentan a riesgos crecientes y excepcionales derivados del aumento significativo de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y las nuevas amenazas híbridas.

Cada vez con mayor frecuencia, sufren agresiones que ponen en peligro su integridad física y su vida, llegando incluso a ser asesinados en acto de servicio, como ha ocurrido a los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, asesinados por narcos en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz), así como con Jerónimo J. M. y Germán P., los dos guardias civiles que murieron el pasado viernes en Huelva, también en acto de servicio persiguiendo a narcos.

Durante el Gobierno de Pedro Sánchez se han registrado hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles.

Ahora se debate en una mesa técnica

Ante la presión ejercida por el colectivo, con movilizaciones, denuncias en Bruselas y el plante de asociaciones y sindicatos en los respectivos Consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Interior anunció el pasado 29 de abril que atenderá esta reivindicación con la creación de una mesa técnica.

En la primera reunión, celebrada aquel día, la mesa acordó la metodología del trabajo a realizar para alcanzar el objetivo perseguido. Asimismo, quedó establecido un calendario de reuniones de trabajo técnico y seguimiento ya fijado para los meses de mayo, junio, julio y septiembre.

«Como resultado de la presión ejercida, la unidad de acción mantenida y la firmeza demostrada en las ultimas semanas, se ha conseguido que la secretaria de Estado de Seguridad asuma un compromiso firme, público y verificable para avanzar hacia el reconocimiento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como profesiones de riesgo», celebró el colectivo en un comunicado conjunto, firmado por Jupol, SUP, SPP, UFP, EYA, AEGC, APC-GC, Jucil, AUGC, ASES-GC, IGC y UO. Un hito de unión asociativa también, por primera vez se unen tantas.

La CEP ha rechazado participar en dicha mesa técnica, ya que desconfía en que se les reconozca. La CEP considera que estamos ante una «mesa trampa» para tener callados a los agentes. «Marlaska busca oxígeno y nosotros no se lo vamos a dar», declaró el pasado 29 de abril, anunciando que no participaría en una «mesa fake» sobre jubilación y profesión de riesgo.

Del mismo modo opinan los integrantes del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real, quienes «no confían en este Gobierno» y consideran que dicho anuncio es una «proclama electoral vacía de voluntad política» hacia quienes luchan cada día en defensa de la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho, con neutralidad política.

Por ello, policías guardias civiles aglutinados en dicho movimiento presentaron el pasado mes de julio una demanda ante la Audiencia Nacional para que se les reconozca, como informó en exclusiva OKDIARIO.