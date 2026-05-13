Manos Limpias ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por «homicidio imprudente» en la muerte de los dos guardias civiles de Huelva Jerónimo J. M. y Germán P. el pasado viernes mientras combatían al narco. Precisamente, la ausencia del ministro en el funeral de estos agentes ha provocado este miércoles una brutal pitada y abucheos en la jura de bandera de la última promoción de guardias civiles en Baeza (Jaén).

Manos Limpias sostiene en su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que estas muertes en acto de servicio se han debido a la falta de medios humanos y materiales.

«Los trágicos sucesos de Barbate y Huelva han puesto en evidencia la precariedad de medios personales y materiales para misiones de alto riesgo. Es obvio, que, a pesar de las advertencias de las asociaciones de guardias civiles al denunciado, éste no tomó ninguna medida para revertir una situación de desamparo y desigualdad», expone.

Es por ello que imputa al ministro un delito de homicidio imprudente del artículo 142 del Código Penal, que señala que «el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años».

Además, Manos Limpias anuncia al Supremo que esta denuncia se transformará en querella «una vez se proceda a la apertura de las correspondientes diligencias penales».

Este sindicato pide al Alto Tribunal que admita a trámite la denuncia y cite a declarar a Marlaska. También reclama que declaren como testigos los responsables de las asociaciones de la Guardia Civil que alertaron al denunciado de la escasez de medios personales y materiales.

Lucha desigual

Bernad recuerda en la denuncia que el 3 de febrero de 2025 dos agentes de la Guardia Civil, persiguiendo una narcolancha, en Barbate, provincia de Cádiz, murieron durante aquella operación en acto de servicio, y que este pasado viernes, 9 de mayo, otros dos guardias civiles, igualmente en acto de servicio, también fallecieron persiguiendo unas narcolanchas en Huelva.

Y señala que con anterioridad a estos episodios, las asociaciones de guardias civiles, entre otras AUGC y Jucil, manifestaron a Marlasla que los agentes se sienten «abandonados», y que es preciso que se les dote «de medios personales y materiales adecuados para esa lucha», «una lucha desigual».

Además, Manos Limpias señala que en el año 2022, Marlaska desarticuló la Unidad especializada en la lucha contra el narco tráfico, denominada OCON SUR. Y destaca que «este hecho relevante es una prueba irrefutable e incontestable de la precariedad de medios personales y materiales de la Benemérita para luchar en misiones de alto riesgo contra los narcos», y que pese a los llamamientos de los agentes, siguen sin «disponer de los elementos adecuados».

Homicidio por negligencia

Para este sindicato, estamos ante «un homicidio culposo o involuntario, por negligencia». «No se trata de una negligencia criminal, sino de una imprudencia criminal, así como la negligencia supone no percibir un riesgo sustancial, que una persona razonable habría reconocido; en cambio la imprudencia significa que la persona conocía el riesgo y aun así lo ignora», precisa..

Manos Limpias subraya que el ministro del Interior «era consciente de lo que podía ocurrir, ya que tenía advertencias para proceder en consecuencia, antes y después de lo ocurrido en Barbate». Y hace hincapié en que estos fallecimientos no se produjeron por causa fortuita.

Según explica, se cumplen todos los requisitos para imputar un delito de homicidio imprudente. Por ejemplo, es necesario que el sujeto activo realice una conducta que puede ser de acción u omisión, y Manos Limpias señala que en este caso es de omisión, y el resultado es el fallecimiento de cuatro guardias civiles: dos en Barbate y otros dos en Huelva.

Denunciado para que no actúe con impunidad

Además, Manos Limpias señala en su denuncia que «en modo alguno trata de judicializar la actividad política». «Hay comportamientos políticos que inciden en ilícitos penales y estos deben de ser denunciados ante el órgano jurisdiccional competente, para que no se actúe con impunidad», expone, subrayando que en este caso «existen indicios suficientes» de la existencia de un presunto delito de homicidio imprudente.

Además, ante anteriores críticas desde el Gobierno a sus denuncias deja claro que la denuncia «ni es temeraria ni está basada en recortes de prensa, con todo el respeto hacia el periodismo de investigación que lucha, igualmente, contra la corrupción en nuestro país».

Asimismo, indica que e»s obvio que la denuncia, aunque los hechos hayan tenido cierta repercusión en los medios, ha estado muy limitada por la otra gran noticia del barco Hondius», el crucero del hantavirus.

Y añade que esta denuncia tampoco se puede considerar abuso del derecho debido a que los escándalos de corrupción judicializados inundan los juzgados y tribunales.

Además de la declaración del ministro y de los líderes de las asociaciones de guardias civiles, pide que se comparen las imágenes de la Guardia Civil de las lanchas utilizadas por los cuatro difuntos, así como imágenes de las narcolanchas, en ambos sucesos.