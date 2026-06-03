EEUU frustra un ataque iraní con misiles y drones contra Kuwait y Bahréin

El Comando Central de EEUU (Centcom), ha informado esta madrugada de que las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región del golfo Pérsico interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados por Irán contra objetivos en Kuwait, Bahréin y embarcaciones civiles que navegaban por la zona.

De acuerdo con el comunicado, ninguno de los proyectiles alcanzó su blanco. Dos misiles dirigidos a Kuwait cayeron antes de llegar o se desintegraron en vuelo, mientras que tres misiles balísticos contra Bahréin fueron neutralizados de inmediato por sistemas de defensa antiaérea operados conjuntamente por estadounidenses y bahreiníes.

Además, las tropas de EEUU han derribado tres drones de ataque unidireccionales que se dirigían hacia buques mercantes en aguas regionales.

Como respuesta, Washington llevó a cabo un ataque contra una instalación militar iraní en la isla de Qeshm, una base estratégica utilizada para el control de drones.

EEUU ha justificado la acción como medida de autodefensa ante las amenazas directas de Irán. No se informó de bajas ni daños en personal o instalaciones estadounidenses.

Footage of interceptor missile debris in Kuwait. pic.twitter.com/9vrMvgwPQK — World Source News (@Worldsource24) June 2, 2026

EEUU inutiliza un petrolero en el Golfo

Horas antes, fuerzas estadounidenses inutilizaron un petrolero que navegaba hacia un puerto iraní. El buque, identificado como M/T Lexie (bandera de Botsuana), ignoró múltiples advertencias y fue alcanzado por un misil Hellfire en su sala de máquinas, dejándolo fuera de servicio. Según el Centcom, el barco intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán.

Desde abril, EEUU ha inutilizado seis embarcaciones y obligado a más de un centenar a cambiar de rumbo en el marco de estas restricciones.

Esta escalada se produce en plenas negociaciones para alcanzar un acuerdo entre ambas partes, que parece difícil de alcanzar ante lo frágil que está siendo el actual alto el fuego.