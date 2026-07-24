El ex jefe de gabinete de Sánchez pide aplazar el volcado de sus móviles porque se irá de vacaciones en agosto

Juan Manuel Serrano, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, pide aplazar el volcado de sus móviles en la Audiencia Nacional tras citarle el juez el próximo 5 de agosto a las 10:00 de la mañana. Serrano está imputado por los presuntos delitos de prevaricación y organización criminal en el caso de las cloacas del PSOE.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, la defensa de Serrano ha pedido el aplazamiento de esta cita para realizar el volcado de su teléfono porque tiene previsto un viaje a Canadá que iniciaba el próximo 3 de agosto y que finalizaba el 14 del mencionado mes. Su letrado ha pedido que el volcado se realice a la vuelta del viaje, durante la segunda quincena de agosto, o antes de la fecha de partida. Tenía este viaje cogido desde el pasado mes de enero.

Juanma Serrano ha pedido el aplazamiento de esta diligencia que consistirá en que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil transfieran la información del móvil que le fue intervenido durante una operación policial el pasado 27 de mayo. Se trata de un iPhone 15 que los agentes le quitaron durante la última operación policial autorizada por el juez Santiago Pedraz.

El juez quiere que la Guardia Civil obtenga información de este teléfono móvil «para su incorporación a la causa o acordar la realización de un nuevo clonado en sede judicial a presencia del interesado a efecto de su incorporación a las actuaciones». El volcado tenía que hacerse en presencia del investigado y su letrado por lo que el juez les ha citado en la Audiencia Nacional de forma presencial.

Podrá presentar alegaciones

El abogado de Juanma Serrano ha pedido el aplazamiento de esta comparecencia que es muy importante para su defensa. Está previsto que el letrado pueda presentar alegaciones verbales y por escrito en contra del volcado del teléfono móvil del presidente de Correos. De esta forma, la defensa de Juanma Serrano quiere asistir a la diligencia en vez de enviar a un compañero sustituto.

La UCO intervino este dispositivo pero informó al magistrado de que se había detectado «un posible error durante el transcurso de dicho procedimiento». Los agentes explicaron que el clonado del teléfono debía hacerse en presencia del investigado asistido de su letrado, algo que ha motivado la citación de Serrano y su defensa este mes de agosto. Juanma Serrano podría plantear la nulidad del volcado debido al error de la UCO y el juez tendría que decidir cómo se debería practicar la diligencia.

Un móvil clave

El móvil de Serrano contiene información muy importante para la causa si bien el ex presidente de Correos ha tratado de ser muy prudente en sus comunicaciones. Desde que le quitaran el teléfono móvil, Juanma Serrano se comunica con su entorno a través de teléfonos fijos porque cree que tiene el móvil pinchado.

Serrano asegura que hace años que no habla con Pedro Sánchez y que el presidente ha reducido su círculo de personas más íntimas en los últimos tiempos. No obstante, el teléfono de Juanma Serrano es clave para la causa porque en él podían estar los casi 10.000 mensajes que el ex jefe de gabinete de Sánchez se intercambió con Leire Díez.