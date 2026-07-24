Yolanda Díaz hizo medio centenar de viajes al extranjero, la mayoría en Falcon, antes de anunciar su candidatura a la OIT

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aspirante ahora para liderar la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha realizado medio centenar de viajes al extranjero, la mayoría en Falcon, en lo que va de legislatura, según el recuento realizado por OKDIARIO a partir de agendas oficiales y registros de plataformas de tráfico aéreo.

Desde su último nombramiento como ministra de Trabajo y Economía Social, con fecha del 20 de noviembre de 2023, Yolanda Díaz ha efectuado todos estos desplazamientos hasta el día de hoy, buena parte de ellos a bordo de las aeronaves del Ejército del Aire mientras se oponía a un aumento del gasto militar.

En concreto, la diputada de Sumar -socio del PSOE en el Gobierno de coalición- realizó 17 viajes al extranjero en 2024, desplazándose no sólo a las habituales citas comunitarias en Bruselas (Bélgica). Por ejemplo, aquel año voló a México, Italia, Estados Unidos, Brasil o Colombia, entre otros destinos.

También lo hizo en una ocasión a Ginebra (Suiza), lugar en el que se encuentra la sede central de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Díaz tendrá enfrente al actual director general de la OIT, el togolés Gilbert F. Houngbo, elegido en 2022 y que pretende revalidar su mandato para otros cinco años. Sus detractores lo definen como afín a la Administración Trump.

En el ejercicio de 2025, la vicepresidenta segunda del Gobierno, vinculada al sindicato Comisiones Obreras, efectuó 24 viajes al extranjero, alternando las visitas a países europeos y de Latinoamérica. Yolanda Díaz continuó acudiendo a Bruselas (Bélgica), sede principal de la UE, pero también se desplazó por el Viejo Continente a otros destinos como Francia, Polonia, Serbia, Dinamarca, Hungría, Portugal, Suecia, Eslovenia o Italia.

Al otro lado del Atlántico, visitó Argentina y Uruguay, y repitió países como México y Estados Unidos con respecto al año anterior. En 2025 fueron tres las veces que voló hasta Ginebra (Suiza), donde Díaz quiere tener despacho si saliera elegida directora general de la OIT. No tomaría posesión hasta otoño de 2027.

En cuanto al presente ejercicio, Yolanda Díaz empezó 2026 viajando a Finlandia y luego lo hizo a Estados Unidos, de nuevo, en una gira en el mes de febrero que le llevó a Massachusetts y Nueva York. No tardó Díaz en regresar a EEUU pues, al mes siguiente, en marzo, asistió en Los Ángeles a los premios Oscar de Hollywood.

Este viaje generó una enorme controversia por acudir como «ministra española de Trabajo» y carecer de competencias en materia de Cultura, y por el coste del desplazamiento, que lo hizo en clase business acompañada de sus colaboradores.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se le reprochó así: «Más de 7.000 euros de viaje, señora Díaz. Pero claro, no podía ir de turista, no, tenía que ir en business con su equipo. Igual pensaba usted recoger dos premios», ironizó García con que la diputada de Sumar pudiese ganar «el Oscar a la mejor película, La Gran Estafa», o «el Oscar al escaño cero en Castilla y León», tras los resultados de su formación en las elecciones del 15-M en esta comunidad, donde no tuvo representación.

«Su comunismo de pancarta es tan falso como su feminismo y su pacifismo», le espetó la portavoz del PP en la Cámara Alta. Por su parte, Díaz esgrimió que había acudido a la gala de los Oscar tras ser invitada por el equipo de la película Sirat -dirigida por el francés Oliver Laxe-, candidata española a mejor película internacional.

Aliados «progresistas»

Otros viajes realizados el presente año tuvieron como destino Chipre, México, una vez más, China y, de nuevo, Estados Unidos. La semana pasada, Yolanda Díaz se reunió allí con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador Bernie Sanders (por el Estado de Vermont) para abordar «una agenda institucional centrada en la defensa de la democracia, el multilateralismo, los derechos laborales y el fortalecimiento de las alianzas con representantes del pensamiento progresista y el movimiento sindical internacional», según trasladaron desde el Ministerio.

Previamente, el pasado junio, Díaz voló también a Ginebra para asistir a la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en el marco de la OIT, donde hizo referencia a las reflexiones del Papa León XIV en materia de inteligencia artificial y sostuvo que ésta debe estar «centrada en las personas y no solo en el rendimiento».