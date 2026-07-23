Iglesias sobre el puestazo de Yolanda Díaz en la OIT: «Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia»

Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, ha asegurado este jueves que Pedro Sánchez ha premiado a Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, «por los servicios prestados» al presentar su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia», ha añadido Iglesias sobre una potencial elección de Díaz para liderar la OIT.

Sobre la propuesta del Gobierno, Iglesias no ha querido mojarse en si Yolanda Díaz es o no una buena candidata, aunque sí ha señalado que el Gobierno de Sánchez «premia a quien tiene que premiar con este tipo de nombramientos». El podemita, además, ha asegurado que la dirección general de la OIT corresponde a «figuras aparentemente muy importantes», que habitualmente «nadie conoce» pero que son «muy bien remuneradas».

«Implica que alguien, después de haber estado en un Gobierno, se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un ex vicepresidente», ha proseguido Iglesias, quien ha recalcado que la candidatura es «un premio a los servicios prestados» por Yolanda Díaz a Pedro Sánchez.

Además, el que fuera vicepresidente del Gobierno en la primera legislatura con Sánchez al frente ha recordado en Las Mañanas de RNE que a los cargos de Podemos que pasaron por el Gobierno no les ofrecieron «un organismo internacional, ni una embajada ni ninguno de estos premios». En su argumentación, Pablo Iglesias ha dicho que el director general de la OIT gana más que un presidente del Gobierno o un secretario de Estado en España. «Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia», ha zanjado.

Sánchez propone a Yolanda Díaz

Iglesias ha reaccionado de esta manera después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la candidatura de Yolanda Díaz para la OIT. «Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», ha manifestado, sobre la propuesta de la dirigente de Sumar.

Sánchez ha destacado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo «ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España». Así, el presidente ha concluido que la «experiencia, trayectoria y vocación de consenso» de Díaz «la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT».