Las mosquiteras para ventanas ya no se llevan: IKEA vende un ingenioso accesorio por menos de 4 €

Después de varias olas de calor, una de las cuáles todavía estamos pasando y con el verano ya bien avanzado, mantener la casa ventilada se ha convertido en una rutina diaria, de modo que no dudamos a la hora de abrir las ventanas a primera hora de la mañana o al caer la noche. Sin embargo, ese gesto tan sencillo tiene un inconveniente claro y tiene que ver con la entrada de mosquitos y otros insectos ante los cuáles siempre queremos poner remedio usando por ejemplo mosquiteras.

De hecho, las mosquiteras tradicionales siguen siendo la solución más conocida, pero no siempre son prácticas si tenemos en cuenta que requieren instalación, no encajan en todas las ventanas y, en muchos casos, suponen un gasto mayor del que muchos están dispuestos a asumir. Por eso, cada vez más personas están recurriendo a alternativas más simples, económicas y versátiles y una de ellas está en IKEA y cuesta menos de lo que imaginas. Se trata de las cortinas de red LILL, que se venden en pack de dos por 6,99 euros, es decir, menos de 4 euros por unidad. Un producto sencillo que, sin pretender sustituir completamente a una mosquitera, sí puede hacer una función muy parecida en el día a día y de hecho, son virales así que más de una persona ya la ha comprado y puede decir que no sufre de los mosquitos en su casa este verano.

Adiós a las mosquiteras con el nuevo invento de IKEA

Las cortinas LILL están fabricadas con un tejido de red muy ligero y translúcido. Esto significa que dejan pasar el aire sin dificultad, algo clave en verano, pero al mismo tiempo crean una barrera física que dificulta la entrada de insectos cuando las ventanas están abiertas. No es un sistema hermético como una mosquitera fija, pero en la práctica resulta suficiente para muchos hogares, especialmente en pisos o zonas donde no hay una gran concentración de insectos.

Además, su instalación no puede ser más sencilla: basta con colocar una barra y colgarlas gracias al bolsillo integrado en la parte superior. Este detalle, aparentemente menor, también tiene un efecto estético importante, ya que la barra queda oculta y el resultado es mucho más limpio y discreto.

Perfectas para ventanas grandes y espacios abiertos

Otro de los puntos fuertes de este modelo es su tamaño. Cada cortina mide 280 centímetros de ancho por 300 de largo, unas dimensiones que permiten cubrir ventanas amplias, balcones o incluso accesos a terrazas. Al venir en pack de dos unidades, el ancho total puede duplicarse fácilmente, lo que da mucho juego para adaptar la instalación según el espacio disponible. También se pueden colocar con más pliegues para conseguir un acabado más decorativo.

Y si sobra longitud, no hay problema ya que la tela se puede cortar directamente sin necesidad de coser, algo que facilita mucho su adaptación a cualquier estancia.

Luz natural, ventilación y algo de privacidad

Más allá de su posible uso como «cortina mosquitera», las LILL cumplen perfectamente con las funciones básicas de una cortina de verano. El tejido atenúa la luz del sol, reduce los reflejos en pantallas y televisores y permite seguir viendo el exterior. Durante el día, además, aportan cierta privacidad, ya que desde fuera sólo se perciben formas y siluetas.

Eso sí, como ocurre con la mayoría de tejidos translúcidos, por la noche la situación cambia ya que con las luces encendidas, el interior vuelve a ser visible. Por eso, muchos usuarios optan por combinarlas con otras cortinas más opacas o estores, creando así una solución por capas que se adapta a diferentes momentos del día.

Material reciclado y mantenimiento sencillo

Otro aspecto a tener en cuenta es su composición. Están fabricadas con poliéster 100 % reciclado, un material resistente que aguanta bien el uso continuado y los lavados. De hecho, y en cuanto al mantenimiento, no tiene complicaciones: se pueden lavar a máquina a 40 ºC, no necesitan secadora y admiten planchado a temperatura media. El encogimiento, según indica el fabricante, es mínimo (hasta un 2 %).

Una alternativa cada vez más popular

En un verano en el que el calor no da tregua y las ventanas abiertas son casi imprescindibles, este tipo de soluciones están ganando protagonismo. No sustituyen completamente a una mosquitera tradicional, pero sí ofrecen una opción rápida, económica y funcional para el día a día, de modo que ya lo sabes, por menos de 7 euros el pack, las cortinas LILL de IKEA se han convertido en un recurso práctico para quienes buscan algo sencillo: ventilar la casa, mantener cierta privacidad y reducir la presencia de insectos sin complicarse demasiado.