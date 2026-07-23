Sánchez instó a Zapatero a hablar en TVE para reducir la presión sobre el Gobierno por el rescate de Plus Ultra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó al expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a comparecer públicamente para dar explicaciones y proclamar su inocencia en TVE, según han confirmado fuentes del entorno del presidente a OKDIARIO. Según estas mismas fuentes, ambos siguen manteniendo una relación estrecha y «hablan casi a diario». Es en una de esas conversaciones recientes en las que, según aseguran los consultados, Sánchez instó a Zapatero a dar explicaciones públicas y defender su inocencia.

Según estas mismas fuentes, la conversación se produjo después de que su amigo Julio Martínez, alias Julito, y algunos directivos de la compañía aérea Plus Ultra hayan señalado a Zapatero como supuesto «conseguidor» en la concesión del crédito de 53 millones de euros en concepto de rescate a la línea aérea, una operación que está bajo investigación judicial y por la que Zapatero ha sido imputado hasta en 5 presuntos delitos.

Como ya avanzó OKDIARIO, el presidente del Gobierno lleva días preparando su única intervención pública, en la que tiene previsto referirse a los escándalos judiciales que le están salpicando en los últimos tiempos. Conscientes en su entorno de que la sentencia sobre su hermano, David Sánchez, que acabó en una condena de inhabilitación de 9 años, y que la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto decidir varios recursos relativos al futuro judicial de la mujer del presidente, Begoña Gómez (que tendrá que afrontar ante un jurado popular un juicio por la presunta comisión de dos delitos), a Sánchez solamente le quedaba un cabo suelto: las novedades sobre el Caso Plus Ultra y la decisión de Julio Martínez y otros directivos de señalar la supuesta mediación realizada por Zapatero como el motivo que facilitó el rescate de Plus Ultra.

Zapatero, que se comprometió en su día a dar explicaciones públicas y posteriormente decidió decir «digo» donde había dicho «Diego», por consejo reiterado de su abogado, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, volvía a dar un vuelco a su «hoja de ruta» ante la Justicia para rescatar de nuevo esa idea original de su comparecencia pública (al menos una, apuntan los consultados) para, entre otras cosas, permitir a Sánchez remitirse a las palabras del propio Zapatero y manifestar su «confianza personal» en el expresidente. Eso es lo que tiene previsto hacer en su comparecencia pública ante los medios de comunicación antes de marcharse de vacaciones.

Sánchez, según sus allegados, no ha querido prodigarse en declaraciones a golpe de noticia judicial relacionada con su familia y/o su partido en las últimas semanas. Por eso llegó a cancelar su agenda pública unos días y limitó su actividad a actos muy protocolarios en los que no se plantease siquiera encajar turnos de preguntas de actualidad por parte de los medios de comunicación.

Intervenciones medidas

Pedro Sánchez asistió a la final del Mundial de Fútbol que ganó la selección española y recibió posteriormente en Moncloa a sus integrantes; visitó el puesto de mando de los trabajos de extinción en los incendios y acudió a la planta Ford en la localidad valenciana de Almussafes (Valencia) para anunciar la fabricación de cinco nuevos modelos, con los que se despeja por ahora el futuro de esa planta de Ford que ha sufrido varios ajustes y expedientes de regulación de empleo en los últimos años y que, en la actualidad, mantiene más de 4.000 personas en plantilla.

Todos ellos son actos «escogidos», con intervenciones «medidas» y pensadas para el presidente y exclusivamente referidas al acto puntual que se estaba celebrando en cada momento. El «cara a cara» con los medios de comunicación y con el turno de preguntas sobre el panorama judicial que rodea a Pedro Sánchez se reserva para la próxima semana, cuando comparezca desde el Palacio de la Moncloa, en su última aparición pautada con motivo de la medición de los compromisos de gobierno cumplidos, de todos los adquiridos al inicio de la legislatura.

Por todo ello, aseguran sus allegados, Sánchez no podía ni quería comparecer ante la opinión pública sin que Zapatero hubiese hablado previamente y respondido a los últimos señalamientos que le han hecho desde Plus Ultra y por parte del propio «amigo Julito Martínez». Tras las palabras de Zapatero, proclamando su inocencia en TVE, sin aportar novedad sobre lo dicho ya ante el juez José Luis Calama, instructor del Caso Plus Ultra, Sánchez se limitará a referirse a esas explicaciones y manifestar su confianza en el expresidente, por lo que respecta a Zapatero, y a defender la inocencia de su mujer y su hermano en su próxima y medida intervención pública la próxima semana. Tras ello, iniciará sus vacaciones de verano y dará este capítulo por cerrado hasta nuevo sobresalto.