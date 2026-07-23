El Gobierno se niega a declarar la emergencia nacional que pide Ayuso con 10.000 evacuados por los incendios: «Tiene que justificarlo»

El Gobierno central se niega a declarar la emergencia de interés nacional por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid que solicitó en la noche de este jueves la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. «Tienen que explicar y justificar esa solicitud», ha asegurado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, pese a que en el momento en el que pronunció esa frase, la cifra de ciudadanos evacuados para resguardarse de las llamas superaba los 10.000.

«Lo único que ha enviado la Comunidad de Madrid, por lo que sabemos, es una escueta carta», ha argumentado el delegado del Gobierno, que quiso remarcar interviniendo en la Ser que esa petición, la de la emergencia nacional, requiere una «fundamentación detallada y un informe» que lo justifique. De esta forma, el Ejecutivo se sacude la responsabilidad, después de que la Comunidad solicitase que el Gobierno asumiese el control en la lucha contra los incendios en Madrid.

El Gobierno central apuesta por moverse con lentitud en la lucha contra las llamas en la Comunidad de Madrid. Así, el delegado ha asegurado que será cuando tenga toda la información cuando se pongan a analizar la situación y tomen la decisión que corresponda.

La Comunidad de Madrid había solicitado en la noche de este jueves la activación de la situación operativa 3 de interés nacional por unos incendios que afectan de forma conjunta a tres comunidades autónomas, la madrileña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Según reconoció la presidenta autonómica madrileña, estos incendios están «fuera de la capacidad de extinción», y los evacuados superan ya los 10.000 madrileños en diversas localidades, principalmente en Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias. Varias dotaciones de bomberos de la Comunidad, del Ayuntamiento de Madrid y de la UME trabajan «para poder salvar vidas y bienes».

Este viernes se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios. En la región madrileña, hay tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

Quien sí se ha movilizado para trabajar en el operativo contra el fuego es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se ha trasladado al puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución los tres incendios en curso en la región, según ha informado el Ministerio.