Irán «suspende» la tregua con Estados Unidos tras varias semanas de bombardeos

La dictadura ayatolá iraní ha suspendido sus compromisos bajo el acuerdo provisional con Estados Unidos firmado el pasado 17 de junio. Irán considera que Washington ha incumplido las condiciones pactadas. El ejército estadounidense firmó la séptima oleada consecutiva de bombardeos contra la dictadura ayatolá, que respondió con ataques a Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania.

«Hemos suspendido nuestros compromisos adquiridos en virtud del memorando de entendimiento y ya no los estamos implementando», ha declarado el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi. La batalla por el estrecho de Ormuz se intensifica en un conflicto que cada vez se centra más en el control de la vía marítima. «Jamás permitiremos que la sangre derramada sea en vano», ha añadido.

El líder iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha cargado contra Donald Trump al que ha criticado también por el incumplimiento del alto el fuego. «Las reiteradas violaciones de los compromisos del Gran Satán (Estados Unidos) en lo relativo al Memorándum de Entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos demuestran una vez más la insignificancia y la nulidad de la firma del presidente de Estados Unidos», ha afirmado Jamenei.

Jamenei considera que Estados Unidos busca «provocar una guerra» con «costes más altos y mayor deshonor». «Debería saber que la querida nación de Irán y el Frente de la Resistencia tienen lecciones inolvidables para él con la valentía de los combatientes del Islam y el sello de los valientes de la región del sur», ha apelado.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que, en su séptima noche consecutiva de ataques, alcanzó «sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenamiento subterráneo de armas y capacidades marítimas». «Más de 50.000 uniformados estadounidenses están desplegados en Oriente Medio y permanecen vigilantes, letales y preparados», alertó.

Irán ataca Kuwait

Los daños más significativos se produjeron en Kuwait cuando Irán atacó una planta de desalinización de agua y una instalación petrolera, según las autoridades kuwaitíes. Los ataques causaron varios heridos en la instalación petrolera y un incendio en la planta de desalinización.

La Guardia Revolucionaria iraní intensificó su advertencia de que los países que albergan tropas estadounidenses deberían estar «preparados para recibir una respuesta correspondiente», según la televisora estatal iraní.

En consecuencia, dos militares estadounidenses han muerto y un tercero está «desaparecido en combate» tras los ataques de proyectiles iraníes. «Dos militares de Estados Unidos han muerto en acción en Jordania mientras fuerzas del CENTCOM y aliadas se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones», ha informado el CENTCOM en un comunicado. Otros cuatro militares estadounidenses han sido evacuados por motivos médicos a hospitales jordanos, aunque «ya han recibido el alta». «Otros militares han sido tratados por heridas menores y ya han regresado al servicio», ha añadido.

También lanzó ataques contra Baréin, Jordania y Arabia Saudí. El Ministerio de Exteriores de Kuwait denunció que los ataques contra objetivos civiles son parte de una «estrategia hostil sistemática». Por su parte, Jordania derribó cuatro drones y Bahréin neutralizó varios ataques durante la noche.

El estrecho de Ormuz bloqueado

El intercambio de amenazas y ataques conduce a una vuelta de la guerra. Ante dicha reanudación de las hostilidades, Irán bloqueó de nuevo Ormuz, por lo que el presidente Donald Trump respondió con el bloqueo de los puertos iraníes. La dictadura ayatolá justificó la medida debido a supuestas traiciones de Estados Unidos y la continuidad de los ataques en el sur de Líbano.