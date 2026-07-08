Trump cumple su amenaza y ordena atacar de nuevo Irán en plena escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU cumple su amenaza y ataca de nuevo a Irán: «Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche», decía este miércoles desde la cumbre que se celebra en Ankara. El Ejército de Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra objetivos de Irán, en plena escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

«Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de EE. UU. han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Los Estados Unidos están exigiendo responsabilidad a Irán por la agresión injustificada reciente contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía fluvial internacional vital», informa el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en redes sociales.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

De ese modo, encuadran las acciones en «las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles» por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, incidiendo en que estas embarcaciones «navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica».

Trump da por roto el acuerdo con Irán

Trump daba por acabado el alto el fuego y llamaba «escoria» y «gente enferma» a sus dirigentes este miércoles durante la cumbre de la OTAN.

«En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían», afirmaba este miércoles en una rueda de prensa desde Turquía.

Además, ahora duda de querer llegar a un acuerdo con Irán tras la escalada de ataques en las últimas horas y el reproche mutuo de incumplimiento del acuerdo firmado en junio para una tregua de 60 días y la reapertura del paso de Ormuz.

El jefe de la Casa Blanca se ha limitado a señalar que el objetivo es que la República Islámica no cuente con capacidades nucleares. «Nunca vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear, porque eso es mucho más importante que las cifras de las que usted habla».