EEUU lanza «potentes» ataques contra Irán en respuesta a las «agresiones» contra buques en Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado «fuertes» ataques contra Irán en respuesta a las «agresiones» iraníes contra varios buques en el estrecho de Ormuz. Así lo ha informado el mando militar estadounidense.

«Las fuerzas del Comando Central de EEUU han comenzado a lanzar una serie de potentes ataques contra Irán para imponer costos elevados por dirigir y atacar tripulaciones de buques comerciales formadas por civiles inocentes en una vía marítima internacional», han informado en un comunicado.

En el mismo señalan que estas acciones «son en respuesta a los ataques iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz». «La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego», han concluido.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Según las autoridades estadounidenses, Irán atacó en las últimas horas a tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, entre ellas un buque gasero de bandera catarí y un petrolero saudí, en incidentes que provocaron daños materiales, pero no dejaron víctimas entre las tripulaciones. Catar y Arabia Saudí responsabilizaron a Teherán por los ataques y denunciaron que ponen en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el suministro energético.

Venta de petróleo iraní revocada

Horas antes, Estados Unidos había informado de la revocación de la autorización que permitía determinadas operaciones relacionadas con la venta de petróleo iraní tras estos ataques. La decisión fue en motivo al ataque de esos buques en Ormuz. «Irán solo obtendrá beneficios si muestra un buen comportamiento», dijo un funcionario.

El Departamento del Tesoro revocó la Licencia General X, emitida el 21 de junio, y la sustituyó por la X1, eliminando la autorización previa para esas actividades y estableciendo el proceso de cierre ordenado de las operaciones ya permitidas.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Irán y EEUU, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares. Irán había advertido que las negociaciones para un acuerdo definitivo con EEUU no comenzarán mientras Trump continúe amenazando a la dictadura de los ayatolás.