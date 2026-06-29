EEUU e Irán «cesarán» sus ataques y se reunirán en Doha para «continuar las conversaciones» de paz

Estados Unidos e Irán «cesarán» las hostilidades y «continuarán las conversaciones técnicas» sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones «podrán moverse libremente» por el estrecho de Ormuz, tras los últimos bombardeos de este fin de semana.

Según ha indicado un funcionario estadounidense, «está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento». Así, «ambas partes cesarán las operaciones por el momento y los buques podrán circular libremente». A este respecto, Washington y Teherán estarían planeando reunirse este martes en la capital de Qatar (Doha).

El anuncio de Washington, sobre el que Teherán no se ha pronunciado por el momento, llega al término de un fin de semana marcado por nuevos intercambios de hostilidades, que Estados Unidos ha enmarcado en una respuesta a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur y un navío panameño que cruzaban el estrecho de Ormuz.

Estos últimos ataques habrían incluido en la mañana de este domingo la destrucción, por parte de Irán, de «ocho infraestructuras militares de Estados Unidos en la base Ali al Salem en Kuwait y en la Quinta Flota en Bahréin», según ha afirmado la Guardia Revolucionaria en un comunicado emitido poco antes del anuncio del acuerdo y recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB. En él, el citado órgano militar justifica tales operaciones como una «respuesta a la reciente agresión estadounidense en Sirik y Qeshm».

Teherán defendió este mismo domingo que la responsabilidad sobre el estrecho recae sobre la dictadura iraní. «No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando de entendimiento, y cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho», ha advertido el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

Así las cosas, según ha filtrado un funcionario estadounidense a Axios, los ataques «cesarán» y ambos países se reunirán para retomar las conversaciones de paz.