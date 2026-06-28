EEUU ataca la costa de Irán y la dictadura de los ayatolás responde con una ofensiva sobre Bahréin y Kuwait

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este sábado que sus aeronaves militares ejecutaron ataques contra posiciones estratégicas de Irán en el estrecho de Ormuz, en respuesta directa a lo que Washington calificó como «continua agresión» de Teherán «contra el transporte marítimo comercial». En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní respondió en la madrugada del domingo con una operación conjunta de misiles y drones que, según el propio brazo armado del régimen, destruyó ocho instalaciones clave del ejército estadounidense en Kuwait y Bahréin.

El CENTCOM precisó en un comunicado difundido en sus redes sociales que «aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas». El comunicado subrayó que la acción militar fue una «respuesta directa» a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur que cruzaba el estrecho el pasado jueves y contra un navío panameño en esa misma vía durante la noche anterior.

Washington también vinculó la acción al impacto de un proyectil contra un petrolero en la mañana del propio sábado, incidente que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), dependiente del Ministerio de Defensa británico, confirmó en un comunicado en el que señaló que «un proyectil no identificado» causó «daños en el puente» del buque, cuyo armador no fue identificado. El organismo precisó que «toda la tripulación está a salvo» y que no se registraron daños medioambientales. La fuente norteamericana que citó el portal Axios confirmó que este ataque contra el petrolero fue el detonante directo de la respuesta militar americana.

Ataque iraní

Entre las 02:00 y las 03:00 horas del domingo en horario local iraní, las Fuerzas Armadas de la República Islámica ejecutaron lo que denominaron una «operación conjunta con misiles y drones» contra las bases estadounidenses en la región. La Guardia Revolucionaria afirmó haber destruido «ocho instalaciones clave del ejército estadounidense» en la base de Ali Al-Salem, en Kuwait, y en la sede de la Quinta Flota de la Armada norteamericana, en el puerto de Salman, en Bahréin. El brazo armado del régimen iraní calificó a las fuerzas americanas de «asesinas de niños» y advirtió que «actuará con mayor firmeza que antes» ante cualquier nueva agresión.

Paralelamente, medios iraníes informaron de que varios proyectiles impactaron en la región de Sirik y en la isla de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz. La televisión pública IRIB recogió varias explosiones en la localidad de Taherui, citando a «una fuente militar informada» que las atribuyó al impacto de proyectiles contra una torre de comunicaciones. El mismo medio dio cuenta de impactos adicionales en Masan, en la región de Qeshm, isla estratégica situada en las inmediaciones del puerto de Bandar Abbas, uno de los principales enclaves logísticos iraníes en el Golfo Pérsico.