Irán y Egipto se plantan ante la FIFA por jugar el ‘partido del Orgullo’: exigen eliminar todo símbolo LGTBI

Irán y Egipto no quieren formar parte de todo lo que esté relacionado con el Día del Orgullo en el Mundial. Ambos países se enfrentarán en el último partido de la fase de grupos y han transmitido una queja formal a la FIFA para que no se celebren actos ni haya simbología del colectivo LGTBI durante el partido. Una decisión que ha levantado polémica después de que fuese designado el ‘partido del Orgullo’.

Sin embargo, ambas selecciones se rigen por una cultura musulmana, donde la ley es muy estricta con las personas homosexuales. Es por ello que especialmente Irán ya dejó claro que no estaban dispuestos a jugar dicho partido si había algo relacionado con el colectivo LGTB en el Lumen Field: «Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular . Sin duda, abordaremos este asunto», dijo en un principio Mahdi Tahj, presidente de la federación iraní.

Desde hace meses se era consciente de la complejidad de la fecha. Antes de que se realizase el sorteo de la Copa del Mundo, se eligió el 26 de junio como el día más grande para dicha celebración y no sabían que el destino iba a traer un Irán-Egipto en dicha jornada. La FIFA tiene preparado hacer varios actos y simbología de todo tipo, como banderas de color arcoíris, conciertos de artistas del colectivo y muchos más detalles para dar más visibilidad.

Ni Irán ni Egipto quieren ceder ante la FIFA

«No tenemos ningún interés en que nuestro tercer partido del Mundial se juegue bajo los colores del arcoíris. Estamos decididos a impedirlo y lo haremos», añadió meses después. También hay que tener en cuenta que dicho 26 de junio coincide con el mes sagrado del Muharram, en el que los musulmanes chiíes conmemoran la muerte del tercer imán, Hussain Ibn Ali. El Partido del Orgullo para estas culturas se considera un insulto a las santidades islámicas en Irán, donde la homosexualidad está considerada pecado y puede acarrear incluso la pena de muerte.

Por parte de Egipto, la protesta también está sobre la mesa. Enviaron una carta más pacífica ante la FIFA rechazando lo mismo, ya que se contradice con sus creencias islámicas. Según informa The New York Times, Irán ha exigido que no se realicen ni actos, ceremonias, eventos, tanto dentro como fuera del estadio. La FIFA, pese a que puede acceder a ello, no está en su poder evitar que en la ciudad de Seattle se celebre el Día del Orgullo, puesto que eso lo controlan las autoridades locales. Un Irán-Egipto que, además de jugarse un puesto en la próxima ronda, será tenso por el choque de dos culturas que confrontan por dicha celebración.