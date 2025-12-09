Irán y Egipto se niegan a jugar su partido en el Mundial durante las fiestas del orgullo gay en Seattle

A pocos meses de que arranque el Mundial 2026, la selección de fútbol de Irán ha desatado una polémica con la coincidencia de su partido ante Egipto con el Día del Orgullo LGBTQ+. Una designación en la que la FIFA tenía planificado hacer un acto, pero ambas selecciones ya se han posicionado en contra de dar visibilidad alguna.

El que sacó a la luz el rechazo fue el presidente de la Federación de Fútbol iraní, Mahdi Taj, en declaraciones a la televisión estatal: «Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto», afirmó a última hora del lunes

El partido entre Irán y Egipto se disputará en el estadio Lumen Field de Seattle el 26 de junio, fecha que coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+, que se celebra en esta ciudad estadounidense, por lo que el comité organizador local había designado con anterioridad que el encuentro que se dispute en esa fecha estaría dedicado en apoyo a esa comunidad. El fin de semana se supo que las selecciones de Egipto e Irán disputarían el encuentro, lo que ha generado el rechazo de estos países musulmanes, que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.

Aun así, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que no tiene relación con la FIFA, ha dicho que seguirá con los planes de celebración en medio de la irónica situación. Tanto en Irán como en Egipto, las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas con severos castigos, incluso la pena de muerte en algunos casos, según denuncias de defensores de esta comunidad, como Human Rights Watch. Un enfrentamiento que pone en juicio el pensamiento social de ambos países de cara a un acto donde se han visto gestos con anterioridad como lucir brazaletes con los colores del Orgullo.