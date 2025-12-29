Trump y Netanyahu pactan acabar con los terroristas de Hamás para reconstruir Gaza «muy pronto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, han acordado este lunes seguir combatiendo a los terroristas de Hamás hasta conseguir su desarticulación y su desarme completo. «Tenemos que desarmar a Hamás», ha subrayado Trump durante la comparecencia que ha realizado con Netanyahu en Washington.

Ambos mandatarios se han reunido este lunes en la Casa Blanca para estrechar la estrategia común respecto a Gaza y las necesidades defensivas a las que se enfrenta Israel ante la continua amenaza del régimen de los ayatolás de Irán, que patrocina grupos como Hamás, los terroristas hutíes que operan desde Yemen o los de Hezbolá asentados en Líbano.

Trump y Netanyahu han coincidido en querer emprender «pronto» el plan de reconstrucción de Gaza, arrasado por la guerra desplegada por Israel contra Hamás en estos territorios palestinos en los que los terroristas llevan años imponiendo su particular dictadura y utilizándolos como base de ataques contra Israel. La guerra comenzó precisamente por la masacre de judíos cometida por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos coincide con el primer ministro israelí en que no puede afrontarse una reconstrucción de Gaza en condiciones de seguridad y con visos de estabilidad sociopolítica si antes no se consigue la disolución de Hamás. Esto pasa o bien por una claudicación total del grupo terrorista, con un desarme verificado, o bien por continuar con la lucha para erradicarlo.

Por otra parte, aunque directamente relacionado con la seguridad de Israel y la estabilidad en Oriente Medio, Trump ha amenazado este lunes con volver a atacar a Irán si el régimen de los ayatolás retoma su programa nuclear. Fue precisamente éste el que motivó el ataque aéreo lanzado por EEUU el pasado verano, con el fin de acabar con instalaciones esenciales para la producción de armamento nuclear en suelo iraní.

Trump ha urgido al régimen de los ayatolás a aceptar una negociación con la Casa Blanca para establecer un pacto de compromisos que certifique la renuncia absoluta de Irán a su programa nuclear. «Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque», ha dicho el presidente de EEUU este lunes.

Trump califica a Netanyahu de «héroe»

Tras la reunión que han mantenido este lunes en la Casa Blanca, Donald Trump se ha prodigado en sus elogios a Netanyahu, al que ha calificado como un «héroe». Ha dicho que la relación que tiene con el primer ministro de Israel es «extraordinaria». Aunque ha confesado que el firme carácter de Netanyahu hace que en ocasiones sea «muy difícil», esa firmeza la considera también una virtud del mandatario israelí. «Se necesita un hombre fuerte [al frente de Israel]. Si hubiera un hombre débil, ahora no existiría Israel», ha dicho Trump.

Por su parte, Netanyahu ha elogiado la relación entre Israel y Estados Unidos. «Se puede juzgar esto no sólo por la frecuencia de nuestras reuniones, sino por el contenido y la intensidad», ha asegurado el primer ministro, agregando que el mundo tiene la «gran fortuna» de tener a Trump en la Casa Blanca.