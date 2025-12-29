Cómo ver por TV en directo todos los partidos de la jornada 19 de la Premier League desde España

Mientras el fútbol español sigue sin regresar, la Premier League se presenta con una jornada 19 que va a ser apasionante. Sin duda, el Arsenal – Aston Villa en el que se miden Mikel Arteta y Unai Emery va a ser el partidazo de esta fecha, ya que sólo les separan tres puntos en la tabla y el liderato está en juego. Además, el Manchester City de Pep Guardiola estará muy atento para saber el resultado y saber si pueden tomar la delantera o no.

Burnley – Newcastle

La jornada 19 de la Premier League arrancará este martes 30 de diciembre con un total de cuatro partidos en el mismo horario. El Burnley – Newcastle arrancará a las 20:30 horas (horario peninsular) y se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, que tiene los derechos para emitir los partidos del campeonato inglés. Ambos equipos están en la zona baja de la tabla, aunque los locales están en puestos de descenso y aunque ganaran no podrán abandonar la zona roja de la clasificación.

Chelsea – Bournemouth

Uno de los partidos más interesantes de este martes 30 de diciembre a las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias, será el que disputen en Stamford Bridge el Chelsea y el Bournemouth. Los londinenses, campeones del Mundial de Clubes, quieren volver a dormir en puestos de Champions League y tendrán que lograr el triunfo, mientras que los pupilos de Andoni Iraola quieren alejarse de los puestos de descenso. Este partido se podrá ver desde España mediante la plataforma de Dazn.

Nottingham Forest – Everton

A las 20:30 horas de este martes 30 de diciembre también se disputará un apasionante Nottingham Forest – Everton en el que ambos se juegan mucho. Este partidazo será emitido por televisión por Dazn y en él, los dos veces ganadores de la Copa de Europa tratarán de hacerse fuertes en su campo para alejarse de la zona de descenso. Por su parte, los Toffees están ante una de sus últimas oportunidades para engancharse a los puestos de pelea por competición europea.

West Ham – Brighton

El último partido que arrancará este martes 30 de diciembre a las 20:30 horas será el West Ham – Brighton. Los londinenses arrancan esta fecha en puestos de descenso con 13 puntos y pase lo que pase en la capital de Inglaterra no podrán abandonar dicha zona. Por su parte, el cuadro visitante querrán aprovecharse de la máxima situación de su rival para sacar los tres puntos en este choque que será retransmitido en directo por TV por Dazn.

Arsenal – Aston Villa

A las 21:15 horas de este martes 30 de diciembre habrá dos encuentros. Dazn retransmitirá el choque que protagonizará el líder, el Arsenal, contra un Aston Villa que llega en una racha esplendida. Tan solo les separan tres puntos en la clasificación, por lo que este choque entre los londinenses y los de Birmingham serán el gran partido de la jornada 19 de la Premier League. De hecho, el morbo para los aficionados españoles estará en los banquillos con el duelo entre Mikel Arteta y Unai Emery.

Manchester United – Wolverhampton

La jornada 19 de la Premier League tendrá otro partido este martes 30 de diciembre a las 21:15 horas y que también será retransmitido por Dazn. El Manchester United recibe en Old Trafford al Wolverhampton en un choque que parece que irá a parar claramente para los red devils, que quieren dormir en puestos europeos. Los Lobos, por su parte, siguen siendo el farolillo rojo y continúan siendo los únicos que no saben lo que es ganar esta temporada.

Crystal Palace – Fulham

Habrá que esperar al jueves 1 de enero para disfrutar de un nuevo partido de la jornada 19 de la Premier League. A las 18:30 horas Dazn ofrecerá en directo por televisión un apasionante Crystal Palace – Fulham, un derbi londinense que nadie se quiere perder. Ambos equipos están empatados a 26 puntos en la mitad de la clasificación y es por ello que es muy importante para los dos equipos porque una victoria les permitiría subir bastantes puestos en la tabla.

Liverpool – Leeds

Este jueves 1 de enero, también a las 18:30 horas, hay reservado un duelo en Anfield en el que se miden dos clásicos del fútbol inglés. El Liverpool, que quiere engancharse a la lucha por el título, recibe a un Leeds que está necesitado de tres puntos para alejarse, aún más, de la zona de descenso de la clasificación. Este partidazo de la jornada 19 de la Premier League se podrá ver en directo por TV mediante el canal de Dazn.

Sunderland – Manchester City

Los dos últimos partidos de la jornada 19 de la Premier League se disputarán el jueves 1 de enero y comenzarán a las 21:00 horas. Uno de ellos, que se podrá ver por televisión mediante Dazn, será el Sunderland – Manchester City. Los rojiblancos están rindiendo bastante bien, pero los pupilos de Pep Guardiola no pueden fallar en esta salida, ya que la intención es seguir compitiendo por el título con el Arsenal.

Brendtford – Tottenham

Como ya hemos dicho, habrá otro partido este jueves 1 de enero a las 21:00 horas y no es otro que este apasionante Brentford – Tottenham. Dazn retransmitirá este partidazo en el que estos dos equipos que están en la zona mitad de la tabla y a los que sólo les separa un punto lo darán todo para cerrar esta jornada 19 de la Premier League con un triunfo.