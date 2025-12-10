Tebas se pone a dar lecciones de vender derechos televisivos tras ser vapuleado por la Premier

Javier Tebas es ducho y hábil a la hora de vender su producto, capaz de sacar a relucir datos y estadísticas de su competición, la Liga, cuando ésta está cada vez más lejos de las grandes, sobre todo de la Premier League, con la que cualquier comparativa en su gestión económica o deportiva resulta abrumadora, es por eso que resulta sonrojante que dé un paso más, dando lecciones a Arabia Saudí sobre su gestión de la Saudi Pro League.

Ha sido en el marco del World Football Summit, un macroevento futbolístico que “conecta y empodera a la industria mundial del fútbol”, donde Javier Tebas, uno de los invitados, ha dado alguna que otra lección de cómo vender derechos televisivos, justo pocos días después de conocer el baile que le ha pegado la Premier League en materia económica.

Recientemente la Liga de Javier Tebas firmó y cerró un contrato con Telefónica y DAZN para que emitan su competición hasta 2032 a razón de 5.250 millones de euros, una cifra que sí, supone un crecimiento del 6% con respecto al anterior acuerdo, de 2022, pero que deja en muy mal lugar a la competición española si se tiene en cuenta el acordado por la Premier League allá por 2023, cuando cerró una operación que reportó, en solamente tres años, unos 7.800 millones de euros.

La inversión pública es clave para consolidar el fútbol saudí, pero no puede ser eterna: de cara a 2034, el modelo debe ser sostenible. Hay que acompañar al sector privado, formar talento y aprender de las competiciones que llevan años en la élite. Eso es lo que hacemos desde… pic.twitter.com/90gy7CszJ6 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 10, 2025

“Está habiendo una fuerte inversión pública en el ámbito del deporte en general, como un proyecto de país, y es necesario que siga esa inversión pública para poder consolidarse como centro y lugar de eventos deportivos, pero también de sus propias competiciones”, comenzaba desarrollando Javier Tebas en una intervención que ha hecho pública en sus redes sociales, donde comentaba la necesidad de “acompañar claramente a los actores privados, Saudi Pro League, clubes de fútbol, otros deportes, otros eventos… en ese crecimiento y que adquieran la formación adecuada que hay en la industria”.

“Como están haciendo con LaLiga, hay que compartir experiencias con competiciones que ya han triunfado o llevan muchos años, porque lo que llevamos otros va a ocurrir aquí”, relacionaba Tebas, que acaba su intervención exponiendo que hay “un tercer aspecto para mí importante, que todos estos proyectos de deporte se consoliden en el país, en la población… para que el fútbol saudí sea una industria, sea de élite, necesitan que sus aficionados, muchos en Arabia Saudí, que se llenen los estadios, por televisión… porque es la fuerza que les hará crecer”.

Así, por más que Javier Tebas trate de maquillar los números, la realidad es que la Liga sigue estando muy lejos del ritmo de crecimiento de otras grandes competiciones, especialmente de la Premier League, de ahí que sorprendan sus lecciones. El contraste vuelve a evidenciar la brecha existente entre ambas ligas, tanto en capacidad de generación de ingresos como en proyección internacional.